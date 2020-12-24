يحدث في جنوب سيناء.. غرامات مشددة على مخالفي الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أمس اجتماعا موسعا بمكتبه بشرم الشيخ، وذلك بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ وعدد من مديري الإدارات والمديريات والقيادات التنفيذية بالمحافظة. وذلك بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ وعدد من مديري الإدارات والمديريات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.





وشدد المحافظ من خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على أرواح المواطنين، مع توقيع عقوبات مشددة على المخالفين طبقًا لتعليمات رئيس الوزراء وضرورة ارتداء الكمامات، خاصة في المواصلات العامة والمكاتب الحكومية، مع مراقبة البوابات البرية للمحافظة من كشف لدرجة الحرارة ومراقبة من يشتبه بإصابته بالمرض وعزلة.





علاوة علي التشديد على ضرورة التباعد الاجتماعي، والمتابعة المستمرة من المسئولين بكافة المدن، وتوفير الكميات اللازمة من الكمامات والمواد المطهرة.





كما تناول المحافظ عددا من الزيارات الهامة لعدد من المسئولين خلال الفترة القادمة لمتابعة المشروعات الجارية مع ضرورة حصر مطالب المحافظة واحتياجاتها لعرضها على المسئولين مع مضاعفة الجهد لإنهاء المشروعات الجارية في التوقيت المحدد لها .





وفي سياق متصل قد قامت المنتجعات السياحية بإلغاء الاحتفالات في الكريسماس ورأس السنة تنفيذًا لقرار وزير السياحة طبقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.





ومن ناحية اخري تطلع طلاب مدارس شرم الشيخ الدراسة في جامعة الملك سلمان خلال زيارتهم الاولي للجامعة وقالوا الدراسة بجامعة الملك سلمان حلم لكل طالب بشرم الشيخ وذلك بعد معايشتهم يوم كامل للحياة الدراسة الجامعية بجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.





وقد قام طلاب المدارس الخاصة " شرم كولدج وسان جوزيف " بالتحدث بكل اللغات في قاعات المحاضرات امام طلاب جامعة الملك سلمان عن امنياتهم لمدينة السلام شرم الشيخ والسياحة بها واحلامهم بان يلتحقوا بجامعة الملك سلمان ويتخرجوا منها ليخدموا مدينة شرم الشيخ .





وقد زار طلاب مدارس شرم الشيخ كليات الجامعة " الالسن - السياحة والضيافة - الفنون والعمارة" برفقتهم مروة عبد الواحد مشرفة الرحلة ومسئولة لجنة التعليم والبحث العلمي في حزب مستقبل وطن بشرم الشيخ .





وقالت مروة عبد الواحد مشرفة الرحلة والمعايشة إن الطلاب اطلعوا علي معلومات جديدة في الجامعة التي أصبحت حلم لهم وعرفوا كيفية طرق الدراسة بها ونظام المنح وفرص العمل المتاحة لطلاب الجامعة فور انتهاء مرحلة تعليمهم الجامعية مشيرة إلي ان جامعة الملك سلمان صرح تعليمي وصورة حضارية للتعليم بمصر .





وقد رافق وفد الطلاب في زيارة الجامعة المهندس محمد عبد الله امين حزب مستقبل وطن بشرم الشيخ وهاني عبد اللاه امين علاقات الشؤون الحكومية ومروة عبد الواحد امينة لجنة التعليم والبحث العلمي وعدد من معلمي المواد الدراسية .





وكان في استقبالهم اللواء امين سرور امين عام مساعد الجامعة، والدكتور خالد رفعت، عميد كلية الالسن، ودكتورة ريهام طاحون، مدير البرنامج الألماني بكلية الألسن.



