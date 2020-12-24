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مرأة

حيلة مذهلة تساعدك على التخلص من إدمان السكر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أشياء عديدة تحدث لجسمك عند تناول الطعام الحار أبرزها فقدان الوزن وزيادة القدرة على تحمل الألم إليك أبرز فوائد تناول الطعام الحار فقا لموقع برايت سايد
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1. قد تفقد الوزن.

يعد تناول الطعام الحار طريقة سهلة لحرق بعض الدهون الزائدة . لا شيء يمكن أن يحل محل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي ، ولكن المركبات الموجودة في الفلفل تساعد على زيادة استهلاك الطاقة وتقليل الدهون في الجسم.

2. سوف يزيد تحملك للألم.
من الصعب تصديق ذلك ، لأن تناول الطعام الحار مؤلم في حد ذاته لبعض الناس. ومع ذلك ، يقترح الخبراء أن الكابسيسين يمكن أن يستهدف مادة خاصة في دماغنا تكون مسؤولة عن المشاعر المؤلمة. إنه يخدع دماغنا لتجاهل الألم ، وهو مكافأة لطيفة لأولئك الذين لا يخافون من الأشياء الساخنة.

3. سوف يتحسن نظام المناعة لديك.

الطعام الحار غنى بمضادات الأكسدة و مفيد بشكل خاص خلال موسم الأنفلونزا ، لأن مضادات الأكسدة تحمينا من الجراثيم التي تهاجم أجسامنا. إذا كنت تشعر بالفعل بالطقس ، قم بطهي شيء بالفلفل الحار للحفاظ على مناعتك قوية.

4. تعيش لفترة أطول.

أظهرت هذه الدراسة أن أولئك الذين تناولوا طعامًا حارا 6-7 أيام في الأسبوع لديهم معدل وفيات أقل بنسبة 14٪. لاحظ البحث عشاق الطعام الحار بصرف النظر عن عوامل الخطر الأخرى ، لذا فإن الطعام الحار لن يساعد أولئك الذين لديهم أسلوب حياة غير صحي.

5. استهلاك السكر سينخفض.

 يقول الخبراء أن إضافة الأطباق الحارة إلى قائمتك من وقت لآخر قد يساعد في محاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر.

6. ستعاني براعم التذوق لديك.

لكن لا تقلق ، فهذا مؤقت فقط. سوف تتعافى مستقبلات التذوق لديك ، إلا إذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة الحارة على أساس يومي لفترة طويلة.
7. يمكن أن يسبب الحساسية

يقول بعض الناس إنهم يعانون من تورم في الوجه وحكة في الصباح بعد تناول عشاء حار. يمكن أن يحدث هذا لأن الفلفل من المحتمل أن يسبب الحساسية .
يحتوي الفلفل على مزيج من الأحماض وعندما نستهلك الكثير منها ، تبدأ جدران المعدة في الاحتراق. قد تتفاقم هذه الحالة وتصبح مزمنة على المدى الطويل. لذلك ليس من مصلحتك الإفراط في تناول الأطعمة المليئة بالحرارة. إذا كنت تعاني بالفعل من الحموضة المعوية ، فحاول شرب الحليب أو برد الحرق ببعض الآيس كريم.

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