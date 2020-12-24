حيلة مذهلة تساعدك على التخلص من إدمان السكر

1. قد تفقد الوزن.







2. سوف يزيد تحملك للألم.

3. سوف يتحسن نظام المناعة لديك.





الطعام الحار غنى بمضادات الأكسدة و مفيد بشكل خاص خلال موسم الأنفلونزا ، لأن مضادات الأكسدة تحمينا من الجراثيم التي تهاجم أجسامنا. إذا كنت تشعر بالفعل بالطقس ، قم بطهي شيء بالفلفل الحار للحفاظ على مناعتك قوية.

4. تعيش لفترة أطول.

5. استهلاك السكر سينخفض.





يقول الخبراء أن إضافة الأطباق الحارة إلى قائمتك من وقت لآخر قد يساعد في محاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر.





6. ستعاني براعم التذوق لديك.





لكن لا تقلق ، فهذا مؤقت فقط. سوف تتعافى مستقبلات التذوق لديك ، إلا إذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة الحارة على أساس يومي لفترة طويلة.

7. يمكن أن يسبب الحساسية



