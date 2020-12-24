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رياضة

خلق المشاكل.. مورينيو يهاجم نجم توتنهام بعد مباراة ستوك سيتي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
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محمد السعيد
هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو المديرالفني لفريق توتنهام، ديلي آلي لاعب الفريق، عقب الفوز على ستوك سيتي، أمس، الأربعاء  3  1، في ربع نهائي كأس المحترفين.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات عبر مباراة ستوك سيتي:" بالنسبة ديلي اللاعب الذي يتواجد في هذا المركز  " ديلي آلي" مهمته الربط بين الدفاع والهجوم وخلق الفرص، وليس خلق المشاكل".

وعن مباراة ستوك سيتي، أوضح مورينيو:" ظهرنا بشكل جيد خلال الشوط الأول، الخصم لم يستطيع لمس الكرة أو التسديد على مرمانا، أو حتى الحصول على ضربة ركنية".

وتابع:" بدلا من أن نقتل المباراة مبكرا قتلنا أنفسنا باستقبال هدف التعادل، لكن نجحنا بعد ذلك في استعادة توازنا".

ويستعد توتنهام لمواجهة وولفرهامبتون، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.

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