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حوادث

ضبط عامل بحوزته سلاح ناري بدون ترخيص و5 كيلو بانجو بأجا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة لمنطقة شرق الدلتا بالتنسيق مع مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص و5 كجم بانجو بإحدى قرى مركز أجا. 

ورد اخطارا يفيد بورود محضر لمركز شرطة أجا محرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة الغير مرخصة " منطقة شرق الدلتا " يتضمن ضبط احمد م ا ٢١ عامًا عامل ومقيم قرية " السلامية " بمركز أجا وبحوزته "٢" فرد خرطوش عيار ١٢ مم و٢ لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو وزن ٥ كجم تقريبا  ومبلغ مالي "120 جنيها" عملات ورقية مختلفة وهانف محمول دراجة نارية صيني الصنع بدون لوحات معدنية. 

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والنبات المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وأعيد قيد المحضر برقم ٢٢٣١٤ لسنة٢٠٢٠ جنايات مركز شرطة أجا ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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