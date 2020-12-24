ضبط عامل بحوزته سلاح ناري بدون ترخيص و5 كيلو بانجو بأجا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة لمنطقة شرق الدلتا بالتنسيق مع مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص و5 كجم بانجو بإحدى قرى مركز أجا.





ورد اخطارا يفيد بورود محضر لمركز شرطة أجا محرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة الغير مرخصة " منطقة شرق الدلتا " يتضمن ضبط احمد م ا ٢١ عامًا عامل ومقيم قرية " السلامية " بمركز أجا وبحوزته "٢" فرد خرطوش عيار ١٢ مم و٢ لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو وزن ٥ كجم تقريبا ومبلغ مالي "120 جنيها" عملات ورقية مختلفة وهانف محمول دراجة نارية صيني الصنع بدون لوحات معدنية.



