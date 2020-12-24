الجامعة المصرية الروسية تعلن نتائج أول انتخابات طلابية إلكترونية

أجريت انتخابات اتحاد طلاب الجامعة المصرية الروسية هذا العام "إلكترونيًا" فى سابقة هى الأولى من نوعها تطبيقًا لاستراتيجية الجامعة نحو التحول الرقمى وتحويل الجامعة لجامعة ذكية، ويأتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد من تبادل لحضور الطلاب والتباعد الاجتماعى داخل الحرم الجامعى.





طرحت إدارة الجامعة استفتاء إلكترونيا بين طلاب الكليات قبل موعد إجراء الانتخابات لاستبيان آرائهم، وبناء عليه وافق 91% منهم على إجراء الانتخابات إلكترونيًا "أون لاين" بإستخدام البريد الإلكترونى الجامعى الرسمى للطلاب.





من جانبه، أضاف الدكتور شريف فخرى محمد عبد النبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن (١٣٤) طالبا وطالبة قد تقدموا لانتخابات اتحاد الطلاب فى الجامعة لعام (2020 - 2021) ممن انطبقت عليهم شروط الترشح بكليات الجامعة.. مشيرًا إلى أن "الانتخابات الإلكترونية" شارك فيها أكثر من (٤٧٠٠) طالب وطالبة ممن انطبق عليهم حق التصويت.





أوضح رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن الطلاب إستخدموا البريد الإلكترونى الجامعى الخاص بهم فى التصويت لملء استمارة إلكترونية على "google form"، أتاحت لكل طالب وطالبة حق التصويت مرة واحدة.. لافتًا إلى أن اللجنة العليا المشرفة كانت برئاسة الدكتور أحمد عماد، وعضوية الدكتورة هناء عبدالرحمن، رائدة الأنشطة الطلابية فى الجامعة، وعماد فاروق، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبدالله، مدير رعاية الشباب.





لفت رئيس الجامعة المصرية الروسية، إلى أن الجامعة حريصة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل جائحة كوفيد-19، ومن هنا جاء الحرص على تطبيق الانتخابات إلكترونيًا "أون لاين" لمنع التزاحم ولتكون "الجامعة المصرية الروسية" فى مقدمة الجامعات المصرية التى تطبق الانتخابات إلكترونيًا "أون لاين".





فى سياق متصل، أضافت دكتورة هناء عبدالرحمن، رائدة الأنشطة الطلابية فى الجامعة، أنه تقدم لانتخابات "اتحاد الطلاب" ثلاث قوائم، وأن القائمة الفائزة بأمانة الاتحاد حازت على 40,4% من أصوات الناخبين، وحصلت القائمة الثانية على 32,8%، بينما حصلت القائمة الثالثة على 26,9% من الأصوات.. كاشفةً عن أن إجراء انتخابات أعضاء لجان الاتحاد تمت أيضا إلكترونيًا بين طلاب (4) كليات هى: "الصيدلة وتصنيع الدواء، طب الفم والأسنان، الهندسة، الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات" .

فى نفس السياق، صرح الدكتور أحمد عماد، رئيس اللجنة المشرف على الانتخابات فى الجامعة المصرية الروسية، بأنه سيستمر تنفيذ باقى مراحل العملية الانتخابية وفقًا للجدول الزمنى الذى تم إعلانه فى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الأحد (27) من شهر "ديسمبر" الجارى.. مؤكدًا أهمية إجراء الانتخابات بشفافية كاملة لتقدم نموذجًا للممارسة الديمقراطية وحرية الإختيار داخل كليات الجامعة وبأحدث التقنيات؛ لغرس ذلك فى نفوس الطلاب.