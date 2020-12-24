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حوادث

العناية الإلهية تنقذ عاملاً من الصعق الكهربائي بالمنصورة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أنقذت العناية الإلهية عاملاً مسنًا من الموت صعقا بالكهرباء أثناء سيره بعربة كارو بشارع العسثلانى بالمنصورة فيما صعق الحصان الخاص به عقب ملامسته عامود انارة به كهرباء .

ورد إخطار يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بصعق دابة " حصان " ونفوقه  بشارع" العسقلانى" دائرة قسم أول المنصورة .

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص تم التقابل مع مالك الدابة ويدعى  معيد عبدالنبى الشهاوى ٥٤ عاما عامل ، ومقيم بذات العنوان حيث قرر بأنه حال مروره بالشارع مستقلا عربته الكارو تجرها الدابة بجوار أحد أعمدة الإنارة والمتواجد بجوار كمية من المياة صعقها التيار الكهربائى مما أدى إلى نفوقها - ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك .

وبسؤال المدعو  فؤاد إبراهيم فؤاد  ٣٩ عاما فنى كهرباء بهندسة غرب المنصورة  ومقيم شارع" الحوار" دائرة القسم  علل حدوث ذلك لماس كهربانى من توصيلة عشوائية بالعامود ولا يعلم من القائم بتوصيلها وتمت إزالة التوصيلة وإصلاح العطل ولم ينجم عنه ثمة انقطاع بالتيار الكهربائى . 
وتم إخطار إدارة الطب البيطرى لدفن الدابة النافقة بالطريقة الصحية الآمنة  وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٠٤٦ لسنة ٢٠٢٠  إدارى قسم شرطة  أول المنصورة ، وجار العرض علي النيابة العامة .
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