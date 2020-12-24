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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يربح 1.7 مليار جنيه

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 638.552 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10690 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12903 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4128 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 2050 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 2968 نقطة.
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