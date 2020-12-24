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فن

أحمد السعدني يهنئ غادة عادل بعيد ميلادها

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

احتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاد الفنانة غادة عادل بنشر صورة لها عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلق أحمد السعدني علي الصورة كاتبًا: "كل سنة و أنتي طيبة يا دودو".

يحل عيد ميلاد الفنانة غادة عادل يوم 25 من ديسمبر الجاري، لتحتفل بعيد ميلادها الـ45، حيث إنها ولدت في عام 1974، وتزوجت غادة عادل من المخرج مجدي الهواري.

 

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

 

وشارك أيضا الفنان احمد السعدنى فى بطولة مسلسل " وعد" بطولة مى عز الدين،  وحازم سمير، وحسن حسنى، وكارمن لبّس، وملك قورة، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسى، وهند رضا، حسام داغر، وسميرة مقرون، ورانيا ملاح، راندا البحيرى وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

 

وتدور فكرة مسلسل وعد، حول الاختيار بصفة عامة، سواء اختيار شريك العمر، أو اختيار العلاقات الاجتماعية وتحديدها، وذلك من خلال خطوط درامية متشابكة، في شكل رومانسي اجتماعي، ويعتمد العمل على تتابع المفاجآت غير المتوقعة منذ اللحظة الأولى.

أحمد السعدني يهنئ غادة عادل بعيد ميلادها
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