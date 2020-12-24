إيهاب المصرى: لغز حول سبب تأجيل مباراة القمة..فيديو

قال الكابتن إيهاب المصرى، لاعب النادى المصرى السابق، إنه كان من المتوقع تأجيل لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، لافتًا إلى أن الأمور غير مفهومة وتحتاج توضيحا أكثر حول تأجيل المباراة من المسئولين، خاصة وأن هناك مبارايات يتم عقدها فى الفترة الحالية ولم يتم إلغاء كافة المبارايات.





وأضاف الكابتن إيهاب المصرى ، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " DMC"، أن اتحاد الكرة اتخذ قرار التأجيل بعيدًا عن الإصابات بين اللاعبين، لذذلك هناك علامات استفهام كثيرة حول القرار، متابعًا هناك لغز حول سبب التأجيل وأتمنى أن يخرج مسئول من اتحاد الكرة يوضح الامر للجمهور.





و قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي باستاد برج العرب وإقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي باستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.



