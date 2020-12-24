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أخبار البلد

خالى بالك ..من هو سارق الكهرباء في منزلك؟

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
 حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك علي تقديم بعض النصائح لتوفير الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الاستهلاك موضحا أن هناك أجهزة كهربائية تستهلك تيارا كهربائي دون أن نعرف ذلك ومنها:

شاحن الموبايل: تستهلك شواحن الهواتف المحمولة قدرا كبيرا من الكهرباء، حتى مع عدم توصيلها بالتليفون المحمول.
الريسيفر: يستهلك جهاز استقبال القنوات الفضائية «الريسيفر» كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات.
 جهاز روتر الانترنت: يستهلك الروتر كهرباء بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة الشبكة، تعمل بشكل مستمر.
فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة: رغم غلق الأجهزة من خلال الريموت الا أنها تكون فى وضع الاستعداد وبالتالى تستهلك كهرباء.
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