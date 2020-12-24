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تعليم

نجاحي في انضباطي.. لا للغياب... "بلان انترناشيونال" تُدشن حملة ضد التسرب من التعليم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
دشنت هيئة بلان انترناشيونال إيجبيت، المُختصة بحقوق الطفل وتدعيم حق الفتيات في المساواة بالمجتمعات، حملة ضد التسرب من التعليم بمحافظة سوهاج جنوب صعيد مصر، تحت شعار "نجاحي في انضباطي.. لا للغياب".

يأتي ذلك في اطار اهتمام الهيئة بالأطفال وحقوقهم، والاهتمام بتعليمهم لسعة آفاقهم وتوعية عقولهم، وإنارة المجتمع المصري بهم فيما بعد، لوجود مجتمع خالي من الأمية، وشباب مثقف واعي، لديه فكر تتقدم به الأمم.

وكانت "بلان إنترناشيونال"، قد دشنت ورشة عمل بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين على مستوى جمهورية مصر العربية؛ لمناقشة مختلف جوانب حقوق الطفل صحفيًا وإعلاميًا، وذلك في إطار مشروع دعم حقوق الطفل في صعيد مصر.

وشارك في التدريب الذي عقد على مدار دورتين كل دورة مدتها ثلاثة أيام عددًا من الكيانات الصحفية والإعلامية من بينها جريدة دار الجمهورية، اكسترا نيوز، والوطن، وموقع صدى البلد، ومجلة الإذاعة والتليفزيون الهيئة الوطنية للإعلام، وجريدة الجمهورية، وموقع الشاهد المصري، ومجلة حريتي، ومجلة علاء الدين وقنوات "طيبه، المحور، الفضائية المصرية، راديو جنوب الصعيد".


تطرقت الورشة التدريبية لمختلف القضايا التي تؤثر على الأطفال وخاصة من الإناث وكيفية تناول الإعلام لمثل هذه القضايا بصورة تراعي حقوق الطفل وتصون كرامته وتلتزم بكافة المعايير والمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الطفل.

واختتم التدريب بوضع ميثاق سلوك إعلامي وخطط عمل لمدة ستة أشهر على مستوى البرامج والدراما وتغطية الأحداث الخاصة بالأطفال.
نجاحي في انضباطي.. لا للغياب... "بلان انترناشيونال" تُدشن حملة ضد التسرب من التعليم
نجاحي في انضباطي.. لا للغياب... "بلان انترناشيونال" تُدشن حملة ضد التسرب من التعليم
نجاحي في انضباطي.. لا للغياب... "بلان انترناشيونال" تُدشن حملة ضد التسرب من التعليم
نجاحي في انضباطي.. لا للغياب... "بلان انترناشيونال" تُدشن حملة ضد التسرب من التعليم
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