وجبة عشاء.. التفاصيل الكاملة لإصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم فى البحيرة

أصيب 6 أفراد من أسرة واحدة، اليوم الخميس، باشتباه تسمم، إثر تناول وجبة عشاء، بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال 6 حالات مصابين باشتباه تسمم وهم: "اسليمه سلامة بسيوني، 51 سنة، حمدي محمد حمدير، 52 سنة، محمد حمدي محمد، 25 سنة، محمود حمدي محمد، سنتان، إيمان السعيد السيد، 23 سنة، فريال فرج حنفي، 19 سنة، من قرية ابياء الحمراء التابعة لمجلس قرية المسين بمركز الدلنجات.





تم إجراء الإسعافات الأولية الأزمة وخروج 4 حالات وتحويل حالة لمركز السموم وحجز الآخر في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث للمعاينة، وفريق من النيابة والطب الشرعي لأخذ عينة من الطعام، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.





يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام محجر الزواوي طريق مركز "الرحمانية - دمنهور".





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بسبب زيادة السرعة، أسفر عنه وفاة ثلاثة أشخاص هم: "أحمد محمد عبد السلام عاشور، 18 سنة، زياد عمرو الخولي، 18 سنة، محمد عصام سعد، 18 سنة"، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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