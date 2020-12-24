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برلمان

نواب شرق وغرب الدلتا يتوافدون لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:21 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
توافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية.

وتضم القائمة  ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

وقال النائب محمد الحصي، عضو البرلمان، إن المجلس ونوابه في انتظار أجندة الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا بين البرلمان والحكومة والأغلبية البرلمانية لحزب "مستقبل وطن".

وقالت النائبة سهير القاضي البرلمان الحالي يشهد تنوع سياسي فريد لم يحدث من قبل مضيفة تمثيل المرأة يعبر عن كيف و ليس كم فقط مضيفة المرأة نصف المجتمع و انها ترعى النصف الآخر 

وفيما يخص النواب بنظام الفردي فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي 90 نائبًا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات، هي: (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي 108 نواب.
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