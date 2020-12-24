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رياضة

1.5 مليون جنيه مكاسب الزمالك من انسحاب جازيللى التشادي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
المستشار هشام إبراهيم
المستشار هشام إبراهيم
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منتصر الرفاعي

كشف المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية بالزمالك، أن انسحاب جازيللى بطل تشاد  من مواجهتي الذهاب والإياب أمام الزمالك وفر قرابة المليون والنصف المليون جنيه على خزينة الزمالك .

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن إدارة الزمالك كانت قررت تحمل نفقات إقامة الفريق التشادى بالقاهرة بداية من وصولها في الفترة من 21 إلى 5 يناير  بدلا من السفر لتشاد وهذا الإجراء كان سيوفر على الخزينة البيضاء قرابة النصف مليون جنيه حال سفر الزمالك الى تشاد ولكن جاء اعتذار الفريق المنافس عن مواجهة الزمالك ليوفر المليون والنصف مليون جنيه من إقامة الفريق الضيف فى القاهرة طوال فترة لقاء الذهاب الذى كان مقررا له أمس الأربعاء والإياب في الخامس من يناير المقبل.

وتأهل الزمالك مباشرة الى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا دون أن يلعب أى مباراة بعد انسحاب جازيللى بطل تشاد ليبدأ الفريق الأبيض المنافسة على اللقب القارى من جديد عقب اخفاقه فى الحصول عليه بالخسارة من صن داونز فى نهائى 2016 والخسارة من الأهلي نهائي النسخة الماضية 27 نوفمبر 2020 .


ويواصل الزمالك استعداداته القوية تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جايمى باتشيكو لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة للدوري والمقرر لها الأثنين المقبل عقب تأجيل لقاء الأهلي في القمة 121 للدوري والذى كان مقررا له نفس اليوم لموعد تحدده لجنة المسابقات لاحقا .

ويسعى باتشيكو لتجهيز بديلي الثنائي محمود علاء وطارق حامد الذين تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد والأقرب الاستعانة بخدمات محمد عبد الغنى بجوار الونش في الدفاع وإسلام جابر بجوار فرجاني ساسي في خط الوسط المدافع .


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