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توك شو

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.. شاهد احتفالات عيد الميلاد ببيت لحم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
إحتفالات عيد الميلاد
إحتفالات عيد الميلاد
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات عن احتفالات عيد الميلاد ببيت لحم بفلسطين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكشفت دينا بدر، الكاتبة المتخصصة في علم الأبراج، عن تصرف الأبراج الفلكية الاثنى عشر في ليلة رأس السنة 2021 بدءً من الحمل حتى الحوت.

وقالت «دينا» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن الأبراج الفلكية على ثلاثة مجموعات في ليلة رأس السنة، الأولى تشمل: « الجدي ،والحوت، والدلو، والثور؛ فسيفضلون الاسترخاء والنوم في هذه اللية».

وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أن المجموعة الثانية تشمل أبراج: «الميزان، والعقرب، والسرطان، والعذراء؛ فيفضلون السهر ومشاهدة الأفلام داخل المنزل».

وأشارت دينا بدر إلى أن المجموعة الثالثة من الأبراج تشمل: «الجوزاء، والحمل، والأسد، والقوس؛ فيفضلون الخروج والاحتفال بليلة رأس السنة إلى الصباح». 
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