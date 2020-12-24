مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.. شاهد احتفالات عيد الميلاد ببيت لحم





الجدي ،والحوت، والدلو، والثور؛ فسيفضلون الاسترخاء والنوم في هذه اللية». وقالت «دينا» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن الأبراج الفلكية على ثلاثة مجموعات في ليلة رأس السنة ، الأولى تشمل: «





وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أن المجموعة الثانية تشمل أبراج: « الميزان، والعقرب، والسرطان، والعذراء؛ فيفضلون السهر ومشاهدة الأفلام داخل المنزل».





وأشارت دينا بدر إلى أن المجموعة الثالثة من الأبراج تشمل: «الجوزاء، والحمل، والأسد، والقوس؛ فيفضلون الخروج والاحتفال بليلة رأس السنة إلى الصباح ».