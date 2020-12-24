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محافظات

محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في تصادم 3 سيارات بالطريق الشرقي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
اللواء اسامة القاضي
اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا
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ايمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حالة المصابين في حادث تصادم لورى شرطة وميكروباص مع سيارة نقل، بالطريق الشرقي حيث تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، وأسفر الحادث عن إصابة 11 من رجال الشرطة.

رافق المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اللواء اشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس المدينة.

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اطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وجروح .

كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال اقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.


كان الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا قد حادث تصادم ٣ سيارات مما أسفر عن إصابة ١١ شخص تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 

وتلقى محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا  من اللواء خالد عبد السلام، مدير البحث الجنائى، يفيد تصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى .

وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وأفادت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق. 

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