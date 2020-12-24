شاهد| شاب مصرى يكشف تفاصيل تجربته السفر حول العالم بحقيبة ظهر

قال أحمد عادل نيازى، صاحب مبادرة حول العالم بحقيبة الظهر، إنه أكثر شئ مفضل له هو السفر، حيث أنه كان الحلم الوحيد منذ صغره هو رؤية المطار، حتى أنه سافر إلى 91 دولة، منوها إلى أن إسبانيا كانت أكثر الدول جمالا، إضافة إلى أنها تشغل حيز من الحب والإنبهار داخله، ولذلك يقوم بزيارة هذة البلد العديد من المرات بين الحين والأخر.





وأضاف أحمد نيازى، عبر زوم فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أنه يطلق عليه اسم "باك باج المونديال"، وتسمية ذلك الأسم تعود إلى جزئين الأول "باك باج" لكثرة سفره للعديد من الدول وهو حامل حقيبة الظهر فقط، إنما "المونديال" يعود إلى كثرة سفره دون حمل العديد من الحقائب، قائلا"بحب أسافر خفيف"، وليس من الصعب السفر من خلال حقيبة واحدة.





وأشار "نيازى"، إلى أن المواطنين الأسبانين يشبهون المصريين فى العديد من الطباع، حيث أن دول البحر المتوسط عامة سكانها يشبهون بعضهم فى العديد من الصفات، ومن هذة الدول إسبانيا، البرتغال، إيطاليا واليونان، موضحا أن هذة الصفات أهما خفة الدم، الصوت المرتفع وحب الأكل، منوها إلى أنه لم يشعر بالغربة أثناء وجوده بإسبانيا.





وأكد صاحب مبادرة حول العالم بحقيبة الظهر، أنه دائما كان يواجه مشكلة التكاليف الباهظة فى بداية بحثه عن فكرة السفر، مشيرا إلى أن سفره الكثير ساعده فى البحث والحصول لتذكرة السفر بأسعار مخفضة، إضافة إلى أنه توصل إلى العديد من إجراءات السفر بتكلفة منخفضة، فيسعى محاولا الأن وصول تلك المعلومات إلى الشباب المصريين.

وأوضح، أنه يريد تغيير فكرة وصعوبة السفر لدى الشباب، مؤكدا ضرورة بحث الشخص عن ميعاد طيارة معينة فى وقت معين، وهذا يكون فارق بالفعل ف تكلفتها، ناصحا الشباب بتجنب السفر خلال أيام"ويك إند"، مكملا أنه يوجد إقامة تصل إلى 100 جنية فقط، حيث أنها تكون عل هيئة غرفة تحتوى على أكثر من شخص بتكلفة بسيطة.



