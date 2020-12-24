ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حديقة الحيوان تكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر خلال الفترة القادمة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، إن تذكرة الحديقة مازالت بـ 5 جنيهات حتى الآن، متمنيا أن يزيد سعر التذكرة لزيادة الموارد، وبالتالى يمكن تطويرها بشكل جيد.


وعلق "رجائى"، خلال حوار خاص لـ "صدى البلد"، قائلا: "الـ 5 جنيهات قليلة جدا بالنسبة للخدمات والتطورات التى تشهدها الحديقة، حيث تم الاستعانة بشركات خاصة للأمن والنظافة".


وأضاف أن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان يوم الثلاثاء 65 جنيها، وذلك مقابل جميع الأماكن الخاصة داخل الحديقة مثل بيت الزواحف وحديقة الطفل وغيره، موضحا أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء بهذا السعر لأننا وجدنا بعض الزوار يرغبون فى أن يأتوا يوم الإجازة، فضلا عن الأفواج السياحية.


وأكد رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أن الحديقة شهدت تطورات كبيرة، منها المقاعد الخشبية لمنع ظاهرة الافتراش، وحديقة الطفل، بالإضافة إلى الاستعانة بالمركز القومى للبحوث الزراعية فى تقليم الأشجار وتهذيبها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الـ 3 زرافات تتحرك من مطار القاهرة.. وحديقة الحيوان تستعد لاستقبالهم بالأوناش

من جنوب أفريقيا للجيزة.. وصول 3 زرافات جدد.. الهيئة البيطرية: قيمتها تقدر بـ 2 مليون دولار.. حديقة الحيوان: استقبلنا دبا روسيا والكانجرو الأحمر

صفقة تبادلية .. حديقة الحيوان تكشف تفاصيل استقبال 3 زرافات من جنوب أفريقيا .. فيديو

حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات من جنوب إفريقيا.. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

صعبت عليا نفسي.. أحمد الشيخ يكشف كواليس آخر أيامه في الأهلي

بعد مقتل ١٠٠ شخص.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

لمواجهة كورونا.. قرار عاجل من الحكومة العراقية

قرار جمهوري بشأن توزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص