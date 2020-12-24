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محافظات

تنفيذ إزالة فورية لبناء مُخالف بالطابق الثامن بسوهاج

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
إزالة فورية لبناء
إزالة فورية لبناء مُخالف
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أنغام الجنايني
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، حملة إزالة لبناء مُخالف دون ترخيص بالطابق الثامن على مساحة 500 متر مربع.

وقال المهندس حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، إنه تم إزالة حالة تعد بناء مخالف لأحد الأبراج بجوار مطلع الكوبري العلوى بناحية جزيرة محروس بقرية نيدة، على مساحة 500 متر مربع.

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وأوضح أنه بناءًا على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بشأن تكثيف حملات الإزالة على الأراضي المخالفة، تعمل فرق الرصد والمتابعة بصورة مستمرة بكافة أنحاء المركز ويتم إزالة اي حالة تعد في الحال قبل تطويرها.

ومن الجدير بالذكر أن المهندس حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أعلن عن تسلم موقعين للهئية القومية لمياه الشرب، لتنفيذ محطات صرف صحى بتكلفة 24 مليون جنيه.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أنه تم تسليم مواقع بناحية السلامونى على مساحة 600 متر مربع، وموقع بجزيرة محروس على مساحة 240 متر مربع، للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ محطات الصرف الصحي.

وأوضح”حبارير” أنه طبقًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع “مصنع المحركات” ووزارة التنمية المحلية والذى يقضى بتسليم أربعة مواقع وهى (جزيرة محروس، السلاموني، الديابات، العيساوية شرق) فقد تم تسليم موقعين.
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