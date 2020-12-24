بمكون واحد من مطبخك.. اصنعى كريمات للعناية بالبشرة والشعر

لا غنى عن الكافيين للعناية بجمالك فيعتبر الكافيين ممتازًا لتنشيط البشرة وإيقاظها ، ومن الممكن إدراجه في روتين الجمال الأساسي لدينا في المنزل ، باستخدام القهوة التي نشربها يوميًا كمكون رئيسي.
القهوة مقشر طبيعي وممتاز لإزالة خلايا الجلد الميتة. يحفز إنتاج الكولاجين ويعمل كمضاد للالتهابات. بعد قناع القهوة المريح ، يصبح جلد الرقبة والوجه ناعمًا ونظيفًا وناعمًا.
سوف تحتاجين:
1 كوب من البن المطحون (150 جم).
1 كوب سكر بني (200 جم).
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون (48 جم)
2 ملعقة كبيرة عسل (50 جم)
طريقة التحضير:
امزج جميع العناصر في وعاء وتأكد من أن القناع ليس سميكًا جدًا. يجب أن يكون الملمس خفيفًا نوعًا ما وسهل الانتشار على الوجه.
كيف تستعمل:
ضعي طبقة من القناع على وجهك ورقبتك. أثناء القيام بذلك ، اغتنم الفرصة لتدليك الجلد. اتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بالماء الدافئ. احتفظ بالوعاء مغلقًا بإحكام في الثلاجة حتى تتمكن من وضع القناع مرة واحدة في الأسبوع.
الشفاه هي أكبر مساهم في الابتسامة الجميلة ، لذلك من الضروري الحفاظ على شفتيك رطبة وصحية. يمكن تحقيق ذلك عن طريق شرب كمية كافية من الماء واستخدام مرطب الشفاه يوميًا وإزالة الجلد الجاف.
سوف تحتاجين:
1 ملعقة صغيرة من البن المطحون
2 ملعقة صغيرة زيت زيتون (أو أي زيت آخر تفضله)
طريقة التحضير:
امزج كلا المكونين في كوب أو وعاء حتى تمتزج. يجب أن تحصل على عجينة .
كيف تستعمل:
ضعي المقشر على شفتيك واستخدمي إصبعك لتدليك المقشر بلطف بحركات دائرية. استخدم على الأقل 3 مرات في الأسبوع. اشطفي بالماء ثم ضعي بلسم الترطيب المفضل لديك.
3. الشامبو
تحتوي القهوة على خصائص تجعلها ممتازة للعناية بالشعر وفروة الرأس . ينشط الدورة الدموية ويزيل خلايا الجلد الميتة ويمنع تساقط الشعر. كما أنه يقوي الشعر ، ويغمق اللون الطبيعي قليلًا ، ويمنحك رائحة لطيفة. إذا كنت تحلمين بشعر طويل وصحي ، فإن هذا الشامبو المصنوع منزليًا هو بالضبط ما تحتاجينه.
سوف تحتاجين:
شامبو
5 ملاعق كبيرة من البن المطحون
1 كوب ماء
طريقة التحضير:
استخدم شامبو لا يحتوي على العديد من المكونات وسخني الماء قليلًا دون غليانه. اتركيه يبرد قليلًا واخلط الماء مع القهوة في نفس الكوب. صب الخليط في زجاجة الشامبو و اتركي الشامبو لمدة ساعتين قبل استخدامه.
كيف تستعمل:
ضعي الشامبو كالمعتاد ، ودلكي فروة الرأس بحركة دائرية. اتركي المنتج لمدة 5 دقائق واشطفيه جيدًا. يمكنك استخدامه 2 أو 3 مرات في الأسبوع.
سوف تحتاجين:
1/4 كوب قهوة سوداء مركزة بدون سكر
2 شريحة بطاطس
طريقة التحضير:
انقعي شريحتَي البطاطس في فنجان من القهوة السوداء شديدة البرودة. اتركي الشرائح في القهوة لمدة دقيقتين وصفيها.
كيف تستعمل:
ضع الشرائح على عينيك واتركها لمدة 20 دقيقة.
إليك وفقا لموقع برايت سايد وصفات بسيطة مع القهوة ، والتي ستوقظ جمالك الطبيعي على أكمل وجه.
يعمل الكافيين بطرق مختلفة. الشيء الجيد هو أن هذه المادة يمكن استخدامها في أكثر حالاتها طبيعية ، لتحضير الكريمات والشامبو والمقشرات المنزلية الخالية من المركبات الاصطناعية التي تساعد على جعل بشرتك وشعرك صحيين ولامعين.1. قناع التقشير
القهوة مقشر طبيعي وممتاز لإزالة خلايا الجلد الميتة. يحفز إنتاج الكولاجين ويعمل كمضاد للالتهابات. بعد قناع القهوة المريح ، يصبح جلد الرقبة والوجه ناعمًا ونظيفًا وناعمًا.
سوف تحتاجين:
1 كوب من البن المطحون (150 جم).
1 كوب سكر بني (200 جم).
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون (48 جم)
2 ملعقة كبيرة عسل (50 جم)
طريقة التحضير:
امزج جميع العناصر في وعاء وتأكد من أن القناع ليس سميكًا جدًا. يجب أن يكون الملمس خفيفًا نوعًا ما وسهل الانتشار على الوجه.
كيف تستعمل:
ضعي طبقة من القناع على وجهك ورقبتك. أثناء القيام بذلك ، اغتنم الفرصة لتدليك الجلد. اتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بالماء الدافئ. احتفظ بالوعاء مغلقًا بإحكام في الثلاجة حتى تتمكن من وضع القناع مرة واحدة في الأسبوع.
2. مقشر الشفاه
الشفاه هي أكبر مساهم في الابتسامة الجميلة ، لذلك من الضروري الحفاظ على شفتيك رطبة وصحية. يمكن تحقيق ذلك عن طريق شرب كمية كافية من الماء واستخدام مرطب الشفاه يوميًا وإزالة الجلد الجاف.
سوف تحتاجين:
1 ملعقة صغيرة من البن المطحون
2 ملعقة صغيرة زيت زيتون (أو أي زيت آخر تفضله)
طريقة التحضير:
امزج كلا المكونين في كوب أو وعاء حتى تمتزج. يجب أن تحصل على عجينة .
كيف تستعمل:
ضعي المقشر على شفتيك واستخدمي إصبعك لتدليك المقشر بلطف بحركات دائرية. استخدم على الأقل 3 مرات في الأسبوع. اشطفي بالماء ثم ضعي بلسم الترطيب المفضل لديك.
3. الشامبو
تحتوي القهوة على خصائص تجعلها ممتازة للعناية بالشعر وفروة الرأس . ينشط الدورة الدموية ويزيل خلايا الجلد الميتة ويمنع تساقط الشعر. كما أنه يقوي الشعر ، ويغمق اللون الطبيعي قليلًا ، ويمنحك رائحة لطيفة. إذا كنت تحلمين بشعر طويل وصحي ، فإن هذا الشامبو المصنوع منزليًا هو بالضبط ما تحتاجينه.
سوف تحتاجين:
شامبو
5 ملاعق كبيرة من البن المطحون
1 كوب ماء
طريقة التحضير:
استخدم شامبو لا يحتوي على العديد من المكونات وسخني الماء قليلًا دون غليانه. اتركيه يبرد قليلًا واخلط الماء مع القهوة في نفس الكوب. صب الخليط في زجاجة الشامبو و اتركي الشامبو لمدة ساعتين قبل استخدامه.
كيف تستعمل:
ضعي الشامبو كالمعتاد ، ودلكي فروة الرأس بحركة دائرية. اتركي المنتج لمدة 5 دقائق واشطفيه جيدًا. يمكنك استخدامه 2 أو 3 مرات في الأسبوع.
4. بقع الهالات السوداء
قلة النوم أو التوتر أو المرض هي الأسباب المتكررة لظهور الأكياس والهالات السوداء تحت العينين ، مما يجعلك تبدو متعبًة
سوف تحتاجين:
1/4 كوب قهوة سوداء مركزة بدون سكر
2 شريحة بطاطس
طريقة التحضير:
انقعي شريحتَي البطاطس في فنجان من القهوة السوداء شديدة البرودة. اتركي الشرائح في القهوة لمدة دقيقتين وصفيها.
كيف تستعمل:
ضع الشرائح على عينيك واتركها لمدة 20 دقيقة.