بمكون واحد من مطبخك.. اصنعى كريمات للعناية بالبشرة والشعر





يعمل الكافيين بطرق مختلفة. الشيء الجيد هو أن هذه المادة يمكن استخدامها في أكثر حالاتها طبيعية ، لتحضير الكريمات والشامبو والمقشرات المنزلية الخالية من المركبات الاصطناعية التي تساعد على جعل بشرتك وشعرك صحيين ولامعين.



1. قناع التقشير

2. مقشر الشفاه

3. الشامبو

4. بقع الهالات السوداء



