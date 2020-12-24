تخصيص أراض لإقامة وحدة إسعاف ومحطة رفع صرف صحي ومعهد أزهرى ومدرسة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة خلال جلسته لشهر ديسمبر عن تخصيص قطع أراضي لإقامة وحدة اسعاف بقرية بني عدى التابعة لمركز منفلوط وإنشاء معهد أزهري بقرية المطمر بمركز ساحل سليم وإقامة محطة وسيطة بناحية عرب العوامر إنشاء مدرسة ابتدائية بناحية مركز الغنايم شرق ومحطة رفع صرف صحي بقرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب وذلك بعد استيفاء باقي الإجراءات القانونية للتخصيص.





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جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط واللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ومديرى إدارات الحماية المدنية والمرور والمرافق بالمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.





وقال محافظ أسيوط إن المجلس التنفيذى للمحافظة وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 171 متر لإقامة وحدة اسعاف عليها بزمام قرية بني عدي البحرية بمركز منفلوط وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 11 قيراط و7 أسهم بناحية المطمر بمركز ساحل سليم لإقامة معهد أزهري عليها تلبية لاحتياجات القرية والقرى المجاورة فضلًا عن الموافقة على اقامة محطة وسيطة على مساحة 1 فدان و3 قيراط و22 سهم بناحية عرب العوامر .





بالاضافة إلى تخصيص قطعة أرض على مساحة 7 قيراط و2 سهم لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها بناحية قرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 15 قيراط و9 سهم لإقامة مدرسة ابتدائية عليها بناحية مركز الغنايم شرق على أن يتم استكمال باقي اجراءات التخصيص وفقًا للقانون لافتًا إلى أن قرارات التخصيص تم الموافقة عليها وفقًا لاحتياجات القرى والمراكز واستجابة لطلبات المواطنين وبالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.



