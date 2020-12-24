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أخبار البلد

إرجاء المباحثات التجارية بين مصر وأمريكا.. تعرف على الأسباب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
علمي مصر والولايات
علمي مصر والولايات المتحدة
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محمد وديع
أرجئت المباحثات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، والتي كانت مقرر لها هذا الشهر، حتى العام المقبل بسبب الظروف التي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، بحسب تصريحات لمصادر دبلوماسية بالقاهرة.

وقالت المصادر إن المباحثات، حال عقدها، كانت تستهدف بحث التطورات الخاصة باتفاقية الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار "تيفا" بين البلدين، والتي يمكن أن تؤدي إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة إذا ما أزالت مصر العوائق غير الجمركية وعالجت عدة قضايا أخرى.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة ستظل على تواصل وثيق مع الجانب المصري بشأن العمل على تعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمارات بينهما، كما أنها تأمل في استئناف المباحثات حول اتفاقية تيفا.

وانتهت مصر من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يشمل إزالة ما يقرب من 97% من التعريفة الجمركية بالنسبة للتجارة البينية فى غضون من خمس إلى عشر سنوات.


وكانت مصر من بين أولى الدول النامية التى خاضت تجربة اتفاقيات التجارة الحرة، وجاء ذلك فى عهد الرئيس عبدالناصر عندما قرر آنذاك، فى خمسينيات القرن العشرين، رؤساء كل من مصر والهند ويوغوسلافيا (سابقا) فى إطار حركة عدم الانحياز عقد اتفاقية تجارة حرة وإزالة التعريفة الجمركية فيما بين دولهم. وجاءت هذه الاتفاقية بين ليلة وضحاها وبقرار من أعلى القمة الهرمية للدول الثلاث لأغراض سياسية بحتة لتعطى مثلا يحتذى به فى حركة عدم الانحياز. فلم تستوف هذه الاتفاقية أى دراسات اقتصادية تعمل على تقييم موضوعى للإيجابيات والسلبيات على الاقتصاد المصرى. وفتحت مصر سوقها للدولتين، وكانت هذه بمثابة فرصة ذهبية لهما استطاعتا من خلالها تصدير منتجاتهما لمصر فى حين أننا لم نفلح كثيرا فى التصدير إلى سوقيهما. وعانت مصر الأمرّين لإلغاء هذه الاتفاقية فى فترة لاحقة وبعد تراجع شعلة عدم الانحياز. 

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