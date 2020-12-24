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رياضة

باتشيكو يجهز بدائل طارق حامد ومحمود علاء لمواجهة سموحة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
باتشيكو
باتشيكو
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منتصر الرفاعي

يواصل الزمالك اليوم استعداداته القوية تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جايمى باتشيكو لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة للدوري والمقرر لها الاثنين المقبل عقب تأجيل لقاء الأهلي في القمة 121 للدوري والذى كان مقررا له نفس اليوم لموعد تحدده لجنة المسابقات لاحقا .

ويسعى باتشيكو لتجهيز بديلي الثنائي محمود علاء وطارق حامد الذين تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد والأقرب الاستعانة بخدمات محمد عبد الغنى بجوار الونش في الدفاع وإسلام جابر بجوار فرجاني ساسي في خط الوسط المدافع .

وتأهل الزمالك مباشرة إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا دون أن يلعب أى مباراة بعد انسحاب جازيللى بطل تشاد ليبدأ الفريق الأبيض المنافسة على اللقب القاري من جديد عقب اخفاقه فى الحصول عليه بالخسارة من صن داونز فى نهائي 2016 والخسارة من الأهلي في نهائي النسخة الماضية 27 نوفمبر 2020 .

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب.

كما قررت إقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع انبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

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