ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إليسا عن عيد الميلاد: نصلي لكل عائلات الشهداء والفقراء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني

غردت الفنانة إليسا للاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

ودشنت إليسا كاتبة: "ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجا، ورغم كل اللي مرقنا فيه، اليوم خلونا نصلي، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هالسنة".

 

وأكملت: "يمكن مشاكل هالحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيدو لأنو الصلاة بتعمل عجايب، كل سنة وإنتو بخير".

 

وتنظم الكنائس الكاثوليكية، قداسا أو اثنين على حسب اختيار الإيبارشية كإجراء احترازي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث بدأت كنائس كاثوليكية فى التجهيز للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقداسين، وليس قداسا واحدا كما هو المعتاد فى كل عام، بسبب مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ومن ضمن الكنائس التى أعلنت قداسين كنيسة القديسة لوتيشا بأبو قير فى الإسكندرية، حيث أعلنت أن قداس عيد الميلاد سيكون 24 ديسمبر 7 مساء، وقداس آخر يوم الأربعاء 6 يناير للاحتفال بعيد الميلاد، وقداس يوم الخميس 31 ديسمبر للاحتفال برأس السنة 7 مساء.

 

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، أما كنيسة الروم الكاثوليك، فأعلنت عن إقامة قداسين لعيد الميلاد المجيد إحداهما صباح يوم 24 ديسمبر الجاري، والآخر مساء اليوم ذاته.

 

وتحتفل الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، يوم الخميس بعيد الميلاد، حيث يترأس القداس المطران كريكور اوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، في كنيسة القدّيسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب التقويم.. الصوم بين الطوائف المسيحية قبل عيد الميلاد.. الأرثوذكس يبدأون 25 نوفمبر والكاثوليك 9 ديسمبر والإنجيلية لا تصوم

مخاوف كورونا تسيطر على خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد.. الكاثوليك والأسقفية والروم الأرثوذكس 25 ديسمبر.. والإنجيلية 5 يناير والأرثوذكسية لم تقرر حتى الآن

إليسا: نستعد جميعا لاحتفالات أعياد الميلاد ولن ننسى أهالي الشهداء

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بشأن توزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين

مصنع «300 حربي» يعلن إنتاج أول رشاش مصري 100%

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020.. تعرف عليها

سنغافورة تعلن ظهور أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لـ كورونا

انفراد.. تفاصيل عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

انتحار أم مخدرات؟.. التشريح يكشف كواليس وفاة مارادونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص