حساسين: تسكين 963 أسرة بعزبة الهجانة في مساكن "أهالينا" انتصار لحقوق الإنسان

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لنجاحها فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جعل حق السكن الكريم للمواطنين من أهالينا البسطاء والفقراء فى مقدمة حقوق الانسان بمصر مؤكدًا ان قرار البرلمان الاوروبى بشأن حقوق الانسان فى مصر لايستحق الرد عليه.





وقال "حساسين"، فى بيان له أصدره اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ترد عمليا على مثل هذه التخاريف والاكاذيب من خلال استمرار الدولة المصرية فى تحقيق انجازاتها لصالح المواطن المصرى البسيط مشيدًا بانتهاء الحكومة من تسكين 963 أسرة من عزبة الهجانة كانوا يقيمون أسفل خطوط الضغط العالي وإزالة 438 منزلا مقام بطريقة غير آمنه بالقرب من خطوط الكهرباء الهوائية بحي شرق مدينة نصر.





وقال الدكتور سعيد حساسين ان الدولة المصرية قامت بهذا الإجراء لأن المواطنين الذين تم نقلهم كان يقعون في مساكن ذات خطورة عالية ولذلك تم تسكينهم بمساكن أهالينا حرصًا على سلامتهم مؤكدًا أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى تطبق المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان المصرى الذى اصبح يتمتع بحقوقه فى التعليم والصحة والسكن



