المحافظات اليوم.. تشييع جثمان الغريق رقم 11 في حادث شاطئ النخيل.. دفن ضحايا حريق فيلا الإدمان.. ووصول بيج رامي مصر

- العثور على جثة شادي بالشاطئ مشوهة دون معالم
- تحقيقات موسعة بشأن مصرع 6 أشخاص إثر حريق نشب في إحدى الفيلات
- مطار القاهرة يتزين لاستقبال بيج رامي
بعد مرور حوالي خمسة أشهر، حسم الطب الشرعي أخيرًا القرار بخصوص جثة شادي عبد الله زغمار، الغريق رقم 11 في حادث شاطئ النخيل الشهير، الذي وقع في يوليو الماضي، وأودى بحياة 11 شخصًا.
وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن الجثمان الذي عثر عليه بالشاطئ، مشوها دون معالم، هو لشادي عبد الله زغمار، آخر ضحايا الحادث، ليسدل بذلك الستار على هذه القضية التي شغلت الجميع.
من جانبه، قال الدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية وأحد الغواصين المتطوعين، إنه بعد مرور 5 أشهر على حادث غرق شادي عبد الله فقيد النخيل، فقد حسم الطب الشرعي القرار بخصوص الجثمان الذي عثر عليه بأنه لشادي فقيد النخيل بنسبة ٩٨٪.
يذكر أن شاطئ النخيل شهد غرق 11 شخصًا في شهر يوليو الماضي، حيث تم انتشال 10 جثث، وشاركت فرق الغوص المتطوعة في البحث عن جثة شادي عبد الله، 17 عاما، آخر ضحايا حادث الغرق بشاطئ النخيل، وتم العثور على جثمان غير مكتمل وغير واضح المعالم.
وبعد 13 يومًا من البحث داخل المياه، ألقت الأمواج جثة شاب بلا أطراف ومقطوعة الرأس، وأكد الغطاسون أنها بنسبة كبيرة جثة شادي زغمار ولكن الأب رفض ذلك، وأمرت النيابة بإجراء تحليل البصمة الوراثية للتأكد من هوية الجثة.
وأعلنت نيابة العامرية الفشل في تحديد البصمة الوراثية للجثمان، مرتين، حيث تلقت إخطارًا من المعامل المركزية بالقاهرة، يفيد تعذر التعرف على البصمة الوراثية دي إن ايه (DNA) للجثة من خلال العينة الأولى، وذلك لفقدان أنسجة الجثة بسبب ملوحة المياه.
وقررت نيابة العامرية، فتح تحقيق جنائي؛ في واقعة انتشال الجثة المجهولة، وتشريحها بمعرفة الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، تحسبًا لكونها لشخص آخر، غير "شادي"، وطلبت تحريات المباحث، والاستعلام عن وجود بلاغات لأشخاص مفقودين من عدمه.
وكان عبد الله زغمار، والد "شادي"، قرر إقامة صلاة الغائب على روح نجله، بعد ظهور نتيجة تحاليل الطب الشرعي وعدم مطابقة "DNA" الخاص بالجثة به، لافتًا إلى أن نتيجة التحاليل للمرة الثانية على التوالي فشلت في التعرف على الجثمان غير المكتمل الذي عثر عليه على شاطئ النخيل.
وأكد والد شادي، أنه منتظر النتيجة النهائية لتحاليل الطب الشرعي للتأكد من أن الجثة التي تم العثور عليها لنجله أو جثة شخص آخر حتي يطمئن قلبه، لافتًا إلى أنه سيتم تلقي العزاء في الأشقاء الثلاثة عقب صلاة الغائب بجوار مقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية النجيلي، التابعة لمركز كوم حمادة.
وناشد والد شادي المواطنين في جميع محافظات مصر، بأداء صلاة الغائب على روح نجله عقب صلاة المغرب، والدعاء لهم بالصبر والسلوان، وإمكانية العثور على الجثمان من البحر.
كما صرحت نيابة الدخيلة
بالإسكندرية، بدفن 6 جثث ضحايا الحريق الذي نشب بفيلا مخصصة لعلاج الإدمان بمنطقة البيطاش بحي العجمي، وذلك عقب انتهاء مفتش الصحة من توقيع الكشف الطبي عليهم.
وفتحت نيابة الدخيلة، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، مساء أمس، الأربعاء، تحقيقات موسعة، بعد مصرع 6 أشخاص إثر حريق نشب في أحد الفيلات المخصصة لعلاج الإدمان بمنطقة البيطاش، التابعة لحي العجمي، في الإسكندرية.
وقرر رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، محمود زغلول، ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق ومعرفة أسبابه وتحديد بدايته ونهايته، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
كما قرر زغلول الاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن التراخيص الخاصة بمزاولة العلاج لفحصها، وتراخيص الأمن الصناعي ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية.
وكان حريق نشب في فيلا مخصصة لعلاج الإدمان بمنطقة البيطاش، بحي العجمي غرب الإسكندرية، أسفر عن وفاة ٦ أشخاص، وإصابة شخص باختناق وتم إسعافه على الفور.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا، باندلاع حريق بفيلا رقم 27، بشارع 13 متفرع من شارع الحنفيه بحي العجمى، غرب المدينة، أسفر عن وفاة 6 حالات، وإصابة شخص باختناق.
وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وبعد المعاينة تبين أن الفيلا مكونة من طابقين، ومخصصة للعلاج النفسي والإدمان، ويعالج بها ٤٥ فردا.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته للعرض على النيابة المختصة، وتم نقل المتوفين إلى قسم الدخيلة مؤقتا حتى استصدار تصريح النيابة لنقلهم لمشرحة كوم الدكة.
تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، من إخماد حريق نشب في منزلين وحظيرة مواشي بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس.
وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارًا من مركز شرطة مطوبس يفيد بنشوب حريق بقرية منية المرشد.
على الفور، هرعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.
وأسفر الحريق وفقًا للمعلومات الأولية، عن نفوق عدد من المواشي التي التهمتها النيران المشتعلة في المزرعة.
من جانبه، أكد جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس لـ"صدى البلد"، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب في ساعة متأخرة من الليل، ولا توجد أي إصابات بشرية باستثناء حالة واحدة أصيبت باختناق وجرى تقديم الإسعافات لها بالمستشفى وغادرت على الفور.
وقال رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن الحريق أسفر عن نفوق وخسائر مادية في المواشي التي التهمتها النيران.
على جانب آخر، شهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة، قبل ساعات من وصول البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي Big Ramy العائد، ظهر اليوم، الخميس، إلى أرض الوطن عقب حصوله علي المركز الأول في بطولة مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام.
وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، على تزيين مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، الذي سيشهد بعد ساعات احتفالية خاصة لاستقبال مستر أوليمبياد "بيج رامي"، فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، وسط أجواء احتفالية أيضا من قبل الشركة الوطنية، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة.
وتنظم الشركة الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، ظهر غد فور لحظة وصول النجم المصرى، المشارك فى النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالميًا.
ومن المنتظر أن يكون فى استقبال ممدوح السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى المطار الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، وإسلام قرطام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.
وحرصت الشركة الراعية على ترتيب استقبال حافل يليق بالنجم الأسطورى واللقب الذى حصل عليه مؤخرًا، وستكون هناك أكثر من مفاجأة فى انتظاره، ومن المقرر أن يستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.
وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما أثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.