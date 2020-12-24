ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التراس: الهيئة العربية للتصنيع قادرة على تلبية جميع الاحتياجات لدول الخليج

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الخميس، الدكتور يسرى الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وناصر الكعبي، المدير العام لشركة IGG إنترناشونال الإماراتية (أبو ظبي).


تم خلال الاجتماع، بحث تعزيز آليات التعاون المشترك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين العربية للتصنيع وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.


في هذا الصدد، أشاد "التراس" بقوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية فى جميع القطاعات والجوانب، معربا عن امتنانه الشديد بالاهتمام من الجانب الإماراتى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتحقيق الشراكة الإستراتيجية في جميع مجالات التعاون، خاصة التبادل التجاري مع الأسواق الأفريقية.


وأوضح "التراس" أن هذا الوقت هو الوقت المناسب والأمثل لتضافر الجمهور فى المجالات الصناعية الدفاعية والمدنية المتعددة لخدمة الدول العربية والقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع منذ تأسيسها وما اكتسبته من خبرات متطورة، يجعلها قادرة على تلبية جميع الاحتياجات والمستلزمات لدول الخليج العربى، وتحديدًا الإمارات التى قطعت شوطًا هامًا ومتميزا فى الإنتاج الصناعى.


من جانبه، أكد الدكتور يسرى الشرقاوى حرصه الشديد على دعم العمل المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، إيمانًا بما تقدمه الهيئة فعليًا وواقعيًا من أداء ومشروعات ومنتجات فى المجالات المختلفة، وكذا التطوير التام فى قطاع التدريب، مشيدا بحرص العربية للتصنيع على العمل بقوة فى جميع  مجالات الصناعات المغذية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والمنزلية لخدمة رجال أعمال مصر، بما يحقق العديد من جوانب الاستفادة.


بدوره، أكد ناصر الكعبى أهمية الزيارة باعتبارها فرصة ثرية لتقديم أنفسنا للهيئة العربية للتصنيع ونتعرف جيدا وبدقة عن نجاحات الهيئة المتنوعة، وقال: "نتطلع من خلال تأسيسنا للشركة بجمهورية مصر العربية إلى أن نستعين بالشركاء الإستراتيجين الفاعلين كخطوة أولى، وفي مقدمتهم العربية للتصنيع، ذلك الصرح الصناعى العملاق، لتحقيق الانطلاقة  للأسواق العربية والأفريقية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تتعاون مع أفروأكت من أجل الثقافة والتحول الرقمي

رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة: أفريقيا تمتلك 60% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تبحث آليات جديدة للتعاون الزراعي المصري السوداني

العربية للتصنيع تستقبل وفد مركز الهلال للدراسات الأفريقية.. والوفد يشيد بمجهودات الرئيس السيسي

«الأعمال الأفارقة» تكلف حاتم رسلان برئاسة لجنة التجارة الدولية والعلاقات الخارجية

رجال الأعمال المصريين الأفارقة: تعاون مع 250 رجل أعمال أوغنديا

ترشيحاتنا

بشرى سارة لأولياء الأمور والطلبة عن امتحانات الثانوية العامة ..فيديو

حتى لا تعرض نفسك للغرامة.. خطوات التعامل مع المصاب بكورونا

طلب عاجل من الصحة السعودية إلى المواطنين والمقيمين بخصوص لقاح كورونا

بعد مقتل ١٠٠ شخص.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

يستقطب الزبائن عبر الإنترنت.. ضبط مقاول يدير شبكة دعارة بمدينة نصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص