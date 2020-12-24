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أخبار البلد

البيئة: شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في المخلفات الطبية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع مسئولى تحالف شركات كلًا من ريموندس والقلعة وكرنفال العاملين فى مجال المخلفات عبر "خاصية الفيديو كونفرانس"، لمناقشة فرص الاستثمار فى مجال المخلفات الطبية ، وذلك بحضور ممثلى شركات التحالف والدكتور أحمد فاروق البرى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأكدت خلال الاجتماع على أهمية فتح المجال لمشاركة شركات القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات فى المجالات البيئية المختلفة وخاصة مجال المخلفات للحد من المصادر المختلفة للتلوث ولضمان استدامة الموارد الطبيعية .

وناقشت خلال إجتماعها مع شركات التحالف المقترح المقدم من قبل الشركات لتنفيذ مشروع لجمع ونقل وتتبع ومعالجة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها بأحدث الأنظمة التكنولوجية المستخدمة وذلك فى  ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد فى بلدان العالم للنهوض بمنظومة معالجة المخلفات الطبية وما ينتج عنها من مخلفات تتطلب تعامل خاص وآمن معها للحفاظ على البيئة و صحة الإنسان .

وأشارت خلال الاجتماع إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لعمل دراسة لتحديد المحافظة ذات الأولوية لتنفيذ المشروع بها فى ضوء العديد من الاعتبارات مثل كمية المخلفات المتولدة ومدى توافر أرض صالحة ومناسبة لإقامة المشروع وغيرها من الأمور التى سيتم وضعها فى الاعتبار.

كما أوضح الدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية أن التحالف سوف يستخدم أفضل التكنولوجيات المتاحة في هذا المجال وبعد الإتفاق على المحافظة التى سيتم تنفيذ المشروع فيها لابد من إختيار أرض مناسبة مع تحديد مدة زمنية للإنتهاء من تنفيذ البنية التحتية للمشروع ، وتحديد العمالة وتنفيذ دورات تدريبية لهم على المهام المكلفين بها لرفع قدراتهم فى هذا المجال، كما سيتم الإتفاق على المدة الزمنية لعمل المشروع لتحقيق الأهداف الموضوعة .
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