ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

يبيع ساعات مضروبة.. ضبط محل بدون ترخيص بالموسكي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
Advertisements
كتب محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط محل ساعات بالموسكي بدون ترخيص ويبيع منتجات مغشوسة ، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجارى، 

 فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محل ساعات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بترويج وبيع ساعات يد عقب وضع علامات تجارية منسوبة صدورها لشركات عالمية جميعها مُقلدة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين ، وعثر بداخل المحل على عدد  12,525 ساعة يد مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر دون مستندات.

 وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص