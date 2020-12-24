يبيع ساعات مضروبة.. ضبط محل بدون ترخيص بالموسكي

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط محل ساعات بالموسكي بدون ترخيص ويبيع منتجات مغشوسة ، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجارى،





فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محل ساعات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بترويج وبيع ساعات يد عقب وضع علامات تجارية منسوبة صدورها لشركات عالمية جميعها مُقلدة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين ، وعثر بداخل المحل على عدد 12,525 ساعة يد مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر دون مستندات.





وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .