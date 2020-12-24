نص مليء بالأكاذيب.. حقيقة رسالة عائشة القذافي عن الجزائر وليبيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بتوقيع عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تشير فيها إلى ظروف فرار أقاربها إلى الجزائر.





وفي أول تعليق على الأمر، نفى مصدر مقرب من عائلة القذافي حقيقة هذه الرسالة، وأكد أن عائشة القذافي لم تكتب هذه الرسالة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال المصدر إلى وكالة سبوتنيك الروسية: "هذا النص مليء بالأكاذيب. كل من يعرف أحداث ليبيا عام 2011 يعلم أن هذه الرسالة خاطئة".





وتتحدث هذه الرسالة عن ظروف فرار عائشة القذافي وعائلتها من ليبيا، عقب الهجوم الذي نفذته قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" على الأراضي الليبية.





وجاء في نص الرسالة المزعومة: