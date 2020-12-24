أتوبيس مكشوف.. استعدادات خاصة بمطار القاهرة لاسقبال بيج رامي.. صور

يشهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة، قبل ساعات من وصول البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي Big Ramy العائد، ظهر اليوم الخميس، إلي أرض الوطن عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام .





وحرصت شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للبطل العالمى بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، علي تزيين مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، والذي سيشهد بعد ساعات احتفالية خاصة لاستقبال مستر أوليمبياد " بيج رامي"، فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، وسط أجواء احتفالية أيضا من قبل الشركة الوطنية، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، فضلا عن وضع مجسمات خاصة باللاعب العالمي.





وتنظم أيضا الشركة، الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرةفور لحظة وصول النجم المصرى، المشارك فى النسخة الأخيرة من البطولة الأشهر عالميًا.





ومن المنتظر أن يكون فى استقبال رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى المطار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.





وحرصت الشركة الراعية على ترتيب استقبال حافل يليق بالنجم الأسطورى واللقب الذى حصل عليه مؤخرًا، وستكون هناك أكثر من مفاجأة فى انتظاره، ومن المقرر أن يستقل "بيج"، حيث تم تجهيز أتوبيس مكشوف لخروج اللاعب علي متنه لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.



