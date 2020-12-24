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برلمان

رئيس دينية النواب: محاربة الإرهاب الفكري والتطرف ستظل مهمة البرلمان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد
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فريدة محمد
قال النائب د. أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مجلس النواب الحالي يعبر عن جميع فئات المجتمع و يعبر عن التنوع الحقيقي تحت قبة البرلمان.

وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مكافحة التطرف كان ولايزال أحد أهداف اللجنة، منتقدا من يوجهون اتهامات لمصر في ملف حقوق الإنسان دون تقصي الحقائق مضيفا: "هؤلاء يسعون للشوشرة على إنجازات الدولة المصرية و عليهم أن ينظروا إلى أوضاعهم قبل الحديث عن الدولة المصرية".
 
وأكد  رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن محاربة الإرهاب الفكري و التطرف أحد أهم اهداف كافة مؤسسات الدولة الدينية و التشريعية و التنفيذية، موضحا أن الجميع يعمل لمواجهة التطرف سواء في الداخل او الخارج مضيفا: "النواب كانوا يسافروا لكافة دول العالم لاطلاع الخارج على الحقائق بعيدا عن الشوشرة و التزييف".

وأشاد بالتنسيق بعودة  مجلس الشيوخ للحياة السياسية موضحا ان المجالس التشريعية تتعاون فيما بينها بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية 

وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية.

و تضم القائمة  ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية و يأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

و فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.
رئيس دينية النواب: محاربة الإرهاب الفكري والتطرف ستظل مهمة البرلمان
رئيس دينية النواب: محاربة الإرهاب الفكري والتطرف ستظل مهمة البرلمان
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