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اقتصاد

«المركزي»: حسم قرار احتساب رسوم عمولات البنوك.. الأحد المقبل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
أكد مصدر بارز بـ البنك المركزي المصري، أنه حتى الآن لم يتم حسم قرار تطبيق الرسوم والعمولات البنكية والمصرفية على عملاء البنوك جراء عمليات السحب أو الخدمات المصرفية الأخرى  بالتنسيق مع البنوك.

وأضاف المسئول لـ"صدي البلد" إنه من المقرر حسم ذلك القرار الأحد المقبل خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، لمعرفة ما إن كان سيجري  تطبيق الرسوم الجديدة من عدمها بناء علي دراسات وتوصيات مستفيضة في ذلك الملف من جانب المختصين.

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وشدّد المسئول أنه حتى الآن مازال قرار عدم تطبيق رسوم العمولات والتحويلات البنكية ساريا ولم يتغير بعد، مطالبا بضرورة التريث وعدم استباق الأحداث.

وسبق للبنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي استصدار تعليمات  بعد انتهاء المهلة الأولى من عدم احتساب رسوم التحويل والخدمات البنكية والتي قد صدرت في منتصف مارس الماضي لرفع الأعباء عن عملاء  البنوك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا؛ مشيرًا إلي أنه جرى استمرار تلك المبادرة حتى نهاية ديسمبر الجاري.

ولم يحدد البنك المركزي المصري موقفه حتى الآن بالنسبة لاحتساب عمولات السحب او التحويلات البنكية للحسابات المصرفية على مستوى البنوك المختلفة.

في الوقت نفسه رفض عدد من رؤساء البنوك المصرية التعليق على سريان قرار عدم احتساب العمولات والرسوم على التحويلات البنكية وعمليات السحب وما في حكمها مع بداية العام الجديد، من عدمها؛ في إشارة لانتظار قرار حاسم من "المركزي" في ذلك الخصوص.
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