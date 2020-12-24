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استشارى نفسي: مساعدة الرجل لزوجته فى مهام المنزل لا نتقص من قدره أو رجولته.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة هالة عفت، استشارى نفسي ومدرب تنمية الذات، إنه يجب التعاون بين الزوجين فى العديد المناحى الحياتية، لافتة إلى أن مساعدة الرجل لزوجته فى مهام المنزل لا ينتقص من قدره أو رجولته نهائيًا.

وأضافت الاستشارى نفسي ومدرب تنمية الذات ، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " DMC"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجاته فى اعمال المنزل، ويجب على اى زوج التعاون مع زوجته فى المنزل.

وتابعت أن التعاون والمساعدة بين الزوجين يخلق حالة حب بين الزوجين، منوهًا بأنه لا توجد أى مهام متعلقة ومتخصصة بالرجل أو مهام متعلقة بالمرأة ولكنها مقسمة على الزوجين ويجب عدم الخلط بين العمل فى الخارج وبين الواجبات المنزلية والتعاون فيها.


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