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برلمان

فرج عامر: قرار الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامات يساهم في الحد من انتشار الفيروس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
فرج عامر
فرج عامر
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فريدة محمد
أشاد النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، بقرار حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا القاتل، والتي جاءت أبرزها  تطبيق تحصيل غرامة فورية حال تخلى المواطنين عن ارتداء الكمامة لتتراوح الغرامة بين 50 إلى 100، مؤكدًا على أن هذا القرار يساهم وبشكل كبير في الحد من أنتشار الفيروس على أرض الواقع. 

وقال عامر، خلال البيان الصادر له، إن الاستهانة بالفيروس والاستهتار بالتدابير الوقائية واختفاء التباعد الاجتماعى يُساعد على حدوث طفرة فريدة في الفيروس، مما تجعل الفيروس يتغلب على المناعة البشرية أو يخدعها، مُشيرًا إلى أن  عدم تطبيق الإجراءات الوقائية السبب في وجود موجة ثانية، ولذلك يجب علينا الاهتمام بالإجراءات لعدم الدخول في مشكلات عدة. 

وأكد عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع زيادة الحالات خلال الفترة المُقبلة، خاصة مع وجود السلالة الثانيه للفيروس في فصل الشتاء وهي طبيعة لانتعاش الفيروسات.
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