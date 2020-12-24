المركزي للإحصاء: 3.9% زيادة في ماكينات الري الثابتة والنقالي خلال عام 2019

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي ليبلغ 1038.5 ألف ماكينة عام 2019 مقابل 999.2 ألف ماكينة عام 2017 بنسبة زيادة 3.9٪، حيث بلغت عدد ماكينات الري النقالي 809.2 ألف ماكينة بنسبة 77.9٪، أما عدد ماكينات الري الثابتة 229.3 ألف ماكينة بنسبة 22.1٪ من إجمالي ماكينات الري الثابتة والنقالي.





وأوضح الإحصاء - في نشـرة الآلات الزراعية الميكانيكية عام 2019، اليوم /الخميس/، والتي تصدر كل عامين تراجع إجمالي عدد الجرارات الزراعية لتبلغ 135.1 ألف جرار عام 2019 مقابـل 135.9 ألف جرار عام 2017 بنسبة انخفاض قدرة 0.6٪.

وأشار إلى أن عـدد ماكينات الدراس بلغ 73.6 ألف ماكينة عام 2019 مقابل 73.0 ألف ماكينة عام 2017 بنسبة زيادة 0.9٪ حيث بلغـت عدد ماكينات الدراس بالقطاع الخاص 71.2 ألف ماكينة بنسبة 96.8 %، أما عدد ماكينات الـدراس بالقطاع العام والحكومي فبلغت 2.4 ألف ماكينة بنسبة 3.2 % من إجمالي عدد ماكينات الدراس.