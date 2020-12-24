ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المركزي للإحصاء: 3.9% زيادة في ماكينات الري الثابتة والنقالي خلال عام 2019

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
 أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي ليبلغ 1038.5 ألف ماكينة عام 2019 مقابل 999.2 ألف ماكينة عام 2017 بنسبة زيادة 3.9٪، حيث بلغت عدد ماكينات الري النقالي 809.2 ألف ماكينة بنسبة 77.9٪، أما عدد ماكينات الري الثابتة 229.3 ألف ماكينة بنسبة 22.1٪ من إجمالي ماكينات الري الثابتة والنقالي.

وأوضح الإحصاء - في نشـرة الآلات الزراعية الميكانيكية عام 2019، اليوم /الخميس/، والتي تصدر كل عامين تراجع إجمالي عدد الجرارات الزراعية لتبلغ 135.1 ألف جرار عام 2019 مقابـل 135.9 ألف جرار عام 2017 بنسبة انخفاض قدرة 0.6٪.
 
وأشار إلى أن عـدد ماكينات الدراس بلغ 73.6 ألف ماكينة عام 2019 مقابل 73.0 ألف ماكينة عام 2017 بنسبة زيادة 0.9٪ حيث بلغـت عدد ماكينات الدراس بالقطاع الخاص 71.2 ألف ماكينة بنسبة 96.8 %، أما عدد ماكينات الـدراس بالقطاع العام والحكومي فبلغت 2.4 ألف ماكينة بنسبة 3.2 % من إجمالي عدد ماكينات الدراس.
ولفت إلى أن عدد الآلات والمعـدات الزراعية الأخرى بلغت 299.0 ألف آلة عام 2019 مقابل 290.0 ألف آلة عام 2017 بنسـبة زيادة 3.1٪.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ترشيحاتنا

1.5 مليون جنيه مكاسب الزمالك من انسحاب جازيللى التشادي

سنغافورة تعلن ظهور أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لـ كورونا

قرار عاجل بشأن جثامين ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

بكين تمنح ترخيص الاستخدام لـ لقاح سينوفارم الصيني

هل يجوز للمسلم أن يرث من زوجته المسيحية

يستقطب الزبائن عبر الإنترنت.. ضبط مقاول يدير شبكة دعارة بمدينة نصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص