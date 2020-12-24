أحمد عوض.. قصة نجاح هزمت الإعاقة الحركية "فيديو"

قال أحمد عوض، أحد متحدي الإعاقة الحركية، إنه بعد فترة إحباط كبير صاحبت إصابته بالشلل عندما كان يعمل حدادا، أجبرته على العزلة التامة عن جميع ما حوله، لكنه أراد أن تستمر حياته رغم إعاقته، ومن ثم بدأ يواجه الإعاقة وإحباطه بمساعدة والدته وكل من حولة من الأهل والأصدقاء، منوها بأنه قرّر العودة لاستكمال تعليمه، وبالفعل بدأ من الثانوية العامة، حتى تخرج منها والتحق بكلية التجارة جامعة عين شمس.





وأضاف أحمد عوض، عبر زوم في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أنه واجه تحدى كبير للمذاكرة في هذه الحالة الصحية، كما أنه وضع في العديد من المواقف الحرجة بسبب حضوره عل كرسي متحرك داخل الجامعة، لكنه قال "مفيش حاجة تمنعني أو تعطلني عن الوجود وسط زملائي، وأحمد الله على أنني تغلبت على هذه الأفكار".





وأشار "عوض"، إلى أنه تفوق في دراسته للعام الأول والثاني بتقديري جيد و جيد جدا، إضافة إلى أنه نجح فى العديد من الأمور فى نفس الوقت، مكملا" عملت اللي ناس كتير معرفتش تعمله وكان نفسي أكون معيد"، مضيفا أن وجد العديد من الدكاترة والمعيدين بالجامعة قاموا بتقديم العديد من الخدمات له، نظرا لحالته الصحية ، وأيضا وجد بعض الأصدقاء والعمال بالجامعة قدموا له مساعدات كثيرة.





وفى سياق أخر أعرب الطالب على ياسر من الفرقة الثانية بكلية التجارة حلوان عن سعادته بإقامة المهرجان الترويجي لطلاب متحدي الإعاقة، مضيفًا أن إقامة الجامعة لمثل هذه المهرجانات تجعلهم يشعرون بالسعادة.





وأشاد الطالب هيثم محمود من طلاب الفرقة الثانية بكلية الآداب بحلوان، قائلا إن مثل هذه الأنشطة الطلابية تجعلهم يحبون الجامعة، وتقلل عنهم أعباء الدراسة ببعض من الترفيه.