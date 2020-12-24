ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد عوض.. قصة نجاح هزمت الإعاقة الحركية "فيديو"

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
متحدى الاعاقة
متحدى الاعاقة
Advertisements
ياسمين القصاص
قال أحمد عوض، أحد متحدي الإعاقة الحركية، إنه بعد فترة إحباط كبير صاحبت إصابته بالشلل عندما كان يعمل حدادا، أجبرته على العزلة التامة عن جميع ما حوله، لكنه أراد أن تستمر حياته رغم إعاقته، ومن ثم بدأ يواجه الإعاقة وإحباطه بمساعدة والدته وكل من حولة من الأهل والأصدقاء، منوها بأنه قرّر العودة لاستكمال تعليمه، وبالفعل بدأ من الثانوية العامة، حتى تخرج منها والتحق بكلية التجارة جامعة عين شمس. 

وأضاف أحمد عوض، عبر زوم في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أنه واجه تحدى كبير للمذاكرة في هذه الحالة الصحية، كما أنه وضع في العديد من المواقف الحرجة بسبب حضوره عل كرسي متحرك داخل الجامعة، لكنه قال "مفيش حاجة تمنعني أو تعطلني عن الوجود وسط زملائي، وأحمد الله على أنني تغلبت على هذه الأفكار".

وأشار "عوض"، إلى أنه تفوق في دراسته للعام الأول والثاني بتقديري جيد و جيد جدا، إضافة إلى أنه نجح فى العديد من الأمور فى نفس الوقت، مكملا" عملت اللي ناس كتير معرفتش تعمله وكان نفسي أكون معيد"، مضيفا أن وجد العديد من الدكاترة والمعيدين بالجامعة قاموا بتقديم العديد من الخدمات له، نظرا لحالته الصحية ، وأيضا وجد بعض الأصدقاء والعمال بالجامعة قدموا له مساعدات كثيرة.

وفى سياق أخر أعرب الطالب على ياسر من الفرقة الثانية بكلية التجارة حلوان عن سعادته بإقامة المهرجان الترويجي لطلاب متحدي الإعاقة، مضيفًا أن إقامة الجامعة لمثل هذه المهرجانات تجعلهم يشعرون بالسعادة.

وأشاد الطالب هيثم محمود من طلاب الفرقة الثانية بكلية الآداب بحلوان، قائلا إن مثل هذه الأنشطة الطلابية تجعلهم يحبون الجامعة، وتقلل عنهم أعباء الدراسة ببعض من الترفيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كبير مذيعين بـ"القرآن الكريم": توقعت أن تحول إعاقتي بين تحقيق ما أريد.. فيديو

رئيس جامعة المنيا يفتتح معامل برنامج المعلم الخاص ووحدة إرشاد الطفولة

جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني لانطلاق القوافل المتكاملة لقرى المحافظة

وكيل الأزهر يوجه بحصر أعداد متحدي الإعاقة بالمعاهد لتلبية احتياجاتهم

الخميس.. «تحدي وإبداع» في الصالون الشهري لمؤسسة المرأة الأفريقية

جامعة حلوان تنظم مهرجانا ترويجيا للطلاب متحدي الإعاقة

ترشيحاتنا

وفاة رئيس نادى الزمالك بعد صراع مع كورونا

«المركزي»: حسم قرار احتساب رسوم عمولات البنوك.. الأحد المقبل

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

الحكومة تكشف حقيقة تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي بداية من الشهر المقبل

من الملزم باستضافة الأم الابن أم الابنة.. الإفتاء ترد

بعد هجومها على طارق العريان.. نجوم الفن يدعمون أصالة بسبب صورة الموديل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها