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اقتصاد

اليوم..حسم أسعار الفائدة وتوقعات بالتثبيت

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري  مساء اليوم الخميس، اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، في اخر اجتماع مقرر لها بنهاية العام الجاري.

وبحسب تصريحات مصادر مصرفية، فإنه من المتوقع ان يبقي البنك المركزي المصري علي سعر الفائدة من دون أي تغيير، بعد تخفيض اسعار الفائدة علي مدار العام الجاري بما يقرب من 4.5%  مجتمعة كان أولها في مارس الماضي بواقع 3 % دفعة واحدة .

ارجعت المصادر لجوء البنك المركزي المصري لهذا الاجراء، نظرا لخطوات سابقة في تقليص اسعار الفائدة كان اخرها في 13 نوفمبر الماضي  بواقع 0.5%؛ معتبرة ان سعر الفائدة حاليا هو مناسب للاستثمار و الادخار في ظل التبعات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا علي الاسواق الدولية و الناشئة ونجحت مصر في ادارتها باحترافية.

اشارت المصادر الي ان هذه القرارات من المؤكد ستظهر اثارها مع بداية السنة الميلادية الجديدة خصوصا وان الاجراءات التي سبق اتخذها كانت سابقة علي نتائج اقتصاديات كبري تضررت بتداعيات كورونا وخصوصا بعد توجه بعض الدول اللجوء للاغلاق الكامل لمواجهة الوباء العالمي.

ونجح البنك المركزي المصري في عقد 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية من اجمالي 9 اجتماعات علي مدار العام الجاري، اذ خفضت اللجنة في النصف الأول من نوفمبر الماضي بواقع 0.5%، ليصبح سعر الفائدة علي الإيداع نحو  8.25% والاقتراض لليلة واحدة ل 9.25% والعملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 8.75%.

كما قرر البنك المركزي سعر الائتمان والخصم مسجلا 8.75%.

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