عماد الدين حسين: الإغلاق الكامل ليس في مصلحة أحد والحكومة تتعامل مع مستجدات كورونا.. فيديو

قال عماد الدين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الإغلاق الكامل ليس فى مصلحة أحد والحكومة تتعامل مع مستجدات أزمة كورونا اولًا بأول، لافتًا إلى أن حملات تشويه اللقاحات التى يتم الإعلان عنها جزء منها لتحقيق أهداف سياسية.





وأضاف عماد الدين حسين، فى لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر"، أن 70% من سكان العالم سيتلقون اللقاح الخاص بفيروس كورونا حتى العام القادم.





وتابع أن وزارة التربية والتعليم لديها خطة لاستمرار العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلاب، منوهًا بأن الحكومة المصرية تضع المواطن وصحته على رأس أولوياتها.





وأوضح أن الحكومة وضعت خطة لمواجهة انتشار فيروس كورونا من البداية وتتعامل مع مستجدات الموجة الثانية، مؤكدًا أن كورونا لعبت دورًا هامًا يؤكد على ضرورة تغيير ثقافة الناس الصحية والاهتمام بالطب.



