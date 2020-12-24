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فن

مايا دياب تعلن عن صدور أغنيتها الجديدة "دوب"

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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القسم الميداني

أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن صدور أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دوب" اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وشاركت مايا دياب الصورة الرسمية للأغنية، مرتدية توب شتوي أنيق مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.


وعلقت مايا دياب علي الصورة كاتبة: "دوب صدرت الأن".

 

وجائت التعليقات من قبل المتابعين لها كالأتي:

 

جميلة – حلوة أوي – ديما متألقة

 

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

 

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.


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