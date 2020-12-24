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أخبار العالم

تركيا لم تستجب لاستغاثتهم.. غرق 20 شخصا في قارب مهاجرين قرب السواحل التونسية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:14 م
غرق قارب مهاجرين
غرق قارب مهاجرين
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، مقتل 20 شخصا على الأقل في غرق قارب مهاجرين قرب السواحل التونسية.
 

ومن ناحية أخرى، كان خفر السواحل اليوناني، أعلن إنقاذ 32 شخصًا بينهم 14 امرأة و3 أطفال إثر انقلاب قارب كان يحمل مهاجرين في بحر إيجه قبالة جزيرة (لسبوس).


وأوضح خفر السواحل - وفقًا لقناة "إيه بي سي" الأمريكية أن امرأتين أخريين ما زالتا في عداد المفقودين وأنه لم يتم العثور حتى الآن على أي جثامين، وأن عملية البحث والإنقاذ لا تزال جارية مع زورقي دورية يونانيين وسفينة من وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) وطائرتي هليكوبتر.


من جهته، أعرب وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي - في بيان - عن حزنه على غرق القارب والخسائر البشرية الناجمة عنه وذلك دون تحديد عدد الضحايا الذين يعتقد أنهم لقوا مصرعهم.


واتهم ميتاراشي خفر السواحل التركي بعدم مساعدة المهاجرين عندما أصدروا نداء استغاثة، قائلًا: "من غير المعقول السماح للقوارب المطاطية التي لا تستوفي أي متطلبات سلامة ويوجهها أشخاص دون تصريح ومعرفة بقواعد البحر بعبور بحر إيجه".
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