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التضامن: برنامج وعى يقدم دعما اجتماعيا لكل فئات وطوائف المجتمع.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة فيفيان فؤاد،  مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن برنامج وعى تم اطلاقه فى فبراير 2020 ويعمل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بالوزارة ويستهدف كل الفئات الاولى بالرعاية الاكثر فقرًا واكثر احتياجًا  بالإضافة إلى مشروع تكافل وكرامة، وكل المشروعات تهتم وتستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت  مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ، فى لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر"، أن برنامج وعى يقدم دعم اجتماعى لكل فئات وطوائف المجتمع.

وكشفت أن الهدف الرئيسي لمبادرة وعي هو تقديم الدعم المعلوماتي والثقافي للمواطنين فى الأقاليم والقرى، وجميع محافظات الصعيد.

ولفتت إلى أنهم توصلوا لـ 12 قضية تهم المواطنين منها: العمل كرامة ومستقبل، وأهمية التعليم والتعليم قوة فى العمر، وصحة المرأة وصحة الطفل، 2 كفاية و قدر تحول الإعاقة إلى طاقة. 

و قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى: إن " برنامج وعي للتنمية الاجتماعية" التي أطلقته الوزارة، يهدف إلى تكوين ثورة فكرية وصحوة للأمة، إضافة الى البرنامج يهدف إلى النزول الميداني للمجتمعات الريفية والنائية والمناطق العشوائية، للتقرب منهم أكثر. 
 

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