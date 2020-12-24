أحمد شوبير: الخطيب رفض شطب عضوية مصطفى يونس ومجدي عبدالغني





وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي:" عدد العضويات المشطوبة في عهد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بلغت 1000 عضو، وهو أمر غير مسبوق".





وتابع:" بالنسبة لشطب العضويات ، كانت هناك دعوات لشطب عضويتي مصطفى يونس ومجدي عبد الغني بسبب تجاوزهما المستمر في حق مجلس إدارة النادي الأهلي".





وأشار شوبير:" بعض أعضاء مجلس إدارة الاهلي كانوا مع قرار شطب عضويتي مصطفى يونس ومجدي عبد الغني، لكن محمود الخطيب رفض ذلك، وطالب بتقبل كافة الأراء والانتقادات".





في سياق آخر، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي،بالأهلي، منذ قليل إلى القاهرة، قادمة من النيجر بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف من مطار ديوري هاماني إلى القاهرة عبر طائرة خاصة.





وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.









ويستعد الأهلي للمواجهة المحلية المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز، بعد رحلة العودة من النيجر.

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض شطب عضويتي مجدي عبدالغني ومصطفى يونس، رغم هجومهما على مجلس إدارة القلعة الحمراء.