يمكن أن ينتقل بالهواء.. رئيس قسم المناعة يكشف خصائص جديدة عن كورونا

قال أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بطب عين شمس، إنه تمت دراسة حقيقة انتشار فيروس كورونا في الهواء من عدمه، وأكدت نتيجة الدراسة أن الفيروس ينتقل بالأساس عن طريق الرذاذ، وأيضا يمكن أن يتم نقله عن طريق الهباء الجوي، ولهذا ننصح بعدم التواجد في أماكن مغلقة.





وأكد "عقبة"، خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على الفضائية المصرية، ضرورة ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى التباعد الجسدي يجعل نسبة الإصابة شبه منعدمه، ونوه إلى ضرورة تقليل عدد العاملين في الأماكن المغلقة وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.





وتابع: "وزارة التربية والتعليم وضعت نظاما مخصصا لمتابعة الدراسة خلال أزمة كورونا، ولهذا لا تقع مسئولية إصابة الأطفال على الوزارة فقط بل أيضا تقع على المنزل من خلال التوعية وتعليمهم العادات الصحية".





وأوضح أن تحورات الفيروس جعلته أكثر انتشارا، وأكثر إصابة للأطفال والمراهقين، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الصحيحة لمنع انتشار الفيروس بين الأطفال مثلما يحدث في الخارج.