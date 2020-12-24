اهتمام شديد باحتفالات الكريسماس في بيت لحم بفلسطين

تشهد مدينة بيت لحم الفلسطينية اهتمامًا شديدًا باحتفالات الكريسماس، حيث تحتفل الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، اليوم الخميس، بعيد الميلاد المجيد وفق إجراءات وقائية مُشدّدة حسب البروتوكول الصحي المتبع.





و حسب موقع «معًا» الفلسطيني وضعت حراسة مشددة على مداخل ساحة المهد للعمل على منع دخول أي شخص داخل حدود الساحة بدون الإلتزام بإجراءات السلامة والوقاية، من لبس الكمامة وتعقيم اليدين.





وكرمت كشافة تيراسنطا الطواقم الطبية وقدمت صورة الرئيس لجهاز الشرطة كرسالة أن الرئيس معنا حتى ولو غاب عن ليلة الميلاد لاول مرة بسبب اجراءات جائحة كورونا.





وستشهد ساحة المهد قمة الاحتفالات بوصول موكب البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وسيتم توجيه السلام عليه من قبل الشخصيات الرسمية وفق البروتوكول بدون اكتظاظ أو تجمع أو تدافع.





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وبخصوص الفعاليات، أشارت بلدية بيت لحم إلى أنه لن يكون هناك أي فعاليات في ساحة المهد، وهناك بث مباشر لترانيم ميلادية من جوقات عالمية من المدن المتوأمة عبر صفحة البلدية على "الفيسبوك"، على أن يقتصر قداس منتصف الليل، على رجال الدين فقط.





وقال رئيس بلدية بيت لحم ، انطون سلمان، إن الميلاد يأتي هذا العام في وقت يعاني فيه العالم من انتشار جائحة كورونا التي تعرض حياة البشرية للخطر وتسبب بمعاناة وخسارة كبيرة لشعوب العالم.





وأضاف مدير عام شرطة محافظة بيت لحم، العميد الحقوقي طارق الحاج، أنه سيكون هناك استنفار لأفراد الشرطة في المحافظة، إضافة إلى أفراد الاجهزة الأمنية الأخرى، من الساعة السادسة صباحا حتى انتهاء قداس منتصف الليل، لتأمين وصول الموكب الاحتفالات.





وأكد قائد مجموعة كشافة تراسنطة، المجموعة المنظمة لاحتفالات أعياد الميلاد، جورج قنواتي أن 10 مجموعات ستشارك في العروض التي تتقدم دخول موكب البطريارك بتعداد (1200) كشاف.





واختتم أن هذه الكشافات هي: البابوية البنجالية، والنادي الارثوذكسي العربي"بيت ساحور"، ودير اللاتين " بيت ساحور"، والكاثوليك العرب "القدس"، ومرشدات داعي "بين لحم"، والطليعة الارثوذكسية "بيت لحم"، والنادي السرياني "بيت لحم"، ومرشدات السالزيان السادسة "بيت لحم"، وراهبات مار يوسف "بيت لحم"، وكشافة تراسنطة "بيت لحم".