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بث مباشر..مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة بشأن مواجهة كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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آيات أحمد
حرصا على تقديم خدمة مميزة، يقدم لكم موقع «صدى البلد» الإخباري بثا مباشرا لفعاليات مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة  بشان جهود مواجهة كورونا.


عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، يوم الثلاثاء، مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" برئاسة الدكتور حسام حسني، ‏لمناقشة مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد والوضع الوبائي لمصر.

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حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا "الدكتورة جيهان العسال، والدكتورة نهى عاصم، والدكتور أكرم عبد الباري، والدكتور أحمد شوقي،والدكتور أمين عبد الباقي، والدكتور حمدي إبراهيم، والدكتور وجدي أمين"، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان. ‏

 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ناقشت مع اللجنة العلمية مستجدات برتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وما تضمنه من اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية في علاج المصابين، مشددة على ضرورة صرف علاج فيروس كورونا المستجد، والجرعات المحددة لحالات العزل المنزلي وفقًا للبروتوكولات العلمية المحدثة الخاصة بوزارة الصحة.


وقال "مجاهد" إن الوزيرة وجهت الشكر لجميع أعضاء اللجنة العلمية برئاسة الدكتور حسام حسني، لما يبذلونه من جهد في الوصول إلى أفضل بروتوكولات علاجية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه اللجنة بما تضمه من كفاءات بشرية مصرية، كان لها أثر بالغ في نجاح تجربة مصر للتصدي لفيروس كورونا، فضلًا عن العمل كفريق واحد مع العاملين بالقطاع الصحي من أطباء، وصيادلة، وتمريض، وفنيين، وإداريين لمواجهة الجائحة.


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