بعد غياب سنة بسبب الأزمة الصحية.. ميدو منيب يستعد لإنتاج عدد من الألبومات

يعود المنتج ميدو منيب لممارسة عمله مرة أخرى بعد غياب لمدة سنة بسبب الأزمة الصحية التى مر بها يستعد حاليا لطرح وتسجيل عدد من الألبومات الغنائية فيما وصفه ميدو منيب بأنه تحد جديد وسط الأعمال الفنية الهابطة.





قال منيب في بيان صحفي، انه يعمل الان على طرح 3 ألبومات خلال أول شهرين من ٢٠٢١ و هى ألبومات ( ايمى طه - شبابيك ) و( راقية - الناس حواديت ) و(أمنية حسن - بنوته ).





و3 ألبومات أخرى فى الفترة مابين شهر مارس وشهر يوليو وهى البومات 🙁 انجى امين - مسيطرة ) و (نور عرقسوسى - من سوريا) و ( نهى شهبه وتكتم ميدو على اسم الالبوم كونه مفاجأة فى محتوى الاغانى.





كما أكد منيب انه تم تصوير البومات ايمى طه و امنية حسن بالكامل و سيتم طرح ألبوم راقية على طريقة الفيديو ليركس و من المنتظر تصوير الالبومات الاخرى بالكامل ايضا و جميع الاعمال من انتاج و اخراج ميدو منيب و الادارة الفنية نهى شهبه و يشارك فى هذه الالبومات الكثير من صناع الاغنية الشباب الذى يراهن عليهم ميدو منيب لاول مرة فى أعماله القادمة مثل : تيام على و محمود عادل كلازا و نور عز العرب و ندى حسن و كريم نيازى و زياد حسن و محمد لقلق.



