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البحوث الفلكية تكشف عن ثانى مرصد فلكى بإفريقيا.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:41 م
جاد القاضى
جاد القاضى
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ياسمين القصاص
قال الدكتور جاد القاضى، مدير معهد البحوث الفلكية، إن قام بالفعل افتتاح محطة رصد جديدة للحطام الفضائى، منوها إلى أنها قد تكون إحدى الأزرع البحثية والتخصصات التى يتميز بها المعهد، حيث أن هذا المعهد بدأ منذ عام 1957، يقوم برصد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، وحتى أنه بدأ الرصد ليكون رصد بصرى فقط عن طريق تلسكوب بصرى، ومن ثم تحول إلى  ليزر بتحولات التكنولوجيا وكاميرات الرصد والمراقبة.

وأضاف جاد القاضى، خلال حواره فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن المعهد يقوم بمراقبة أحدث التكنولوجيا، حيث أن هذة المحطة تحتوى على واحد من أحدث التلسكوبات على مستوى العالم، مكملا أنه له أكثر من هدف ليكون الأول رصد الأقمار الصناعية فى مدارتها، والثانى هو رصد الحطام الفضائى. 

وأشار "القاضى"، إلى أن هذا الحطام الفضائى يكون له العديد من عوامل الخطورة فى الفضاء، حيث أنه من المحتمل أنه يقوم بتدمير الكثير من الأقمار الصناعية ، الذى تقدر تكلفته بملايين الفضائيات، أما إذا اقتربت من الأرض واخترقت غلافها الجوي فإنها ستسبب دمار المناطق السكنية.

وأكد مدير معهد البحوث الفلكية، أن هذه المحطة ترصد الحطام الفضائي وترسل المعلومات إلى الجهات المعنية للتعامل مع الأمر، كما يجرى مراقبة الأقمار الصناعية لكي تستمر في مداراتها وذلك عن طريق إرسال المعلومات إلى الجهات المعنية لأن فقدان الاتصال بالقمر يعني أن مهمته انتهت بالفعل، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية المباشرة الخاصة بهذا المشروع بلغت نحو 6 ملايين جنيه، ووجه الشكر لوزارتي المالية والتخطيط لإتاحة التمويل اللازم لاستمرار البحث العلمى وتطوير خطة المعهد.

وأوضح مدير معهد البحوث الفلكية، أن الإستثمارات والتكنولوجيات لهذة المرة لم تكن مباشرة، ولكنها قد اعتمدت على تكنولوجيات حدثت من قبل، مؤكدا أن الإستثمار الأكثر هذة المرة يكون فى التنمية البشرية، إضافة إلى تنمية قدرات العاملين بالمعهد. 

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