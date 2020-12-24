ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سمية الخشاب تشارك جمهورها بصور من داخل الجيم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:15 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني

نشرت الفنانة سمية الخشاب صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

تظهر سمية الخشاب بصور سيلفي من داخل الجيم، مرتدية ملابس رياضية باللون الأسود، مع نظارة شمس سوداء اللون، تاركة شعرها منسدلًا علي كتفيها.

 

وعلقت سمية الخشاب علي الصور كاتبة: "أتمني لكم نهاية عطلة أسبوع جميلة".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها كالآتي:

 

القمر منورة الدنيا – جميلة كالعادة

 

وألزمت محكمة أسرة سيدى جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.

 

وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

 

وكانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.

 

وقدمت "الخشاب"، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

 

ورفضت الفنانة سمية الخشاب، ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد سعد يروج لـ أغنية "يا بخته" مع أمير الغناء العربى

أول ظهور بعد شائعة الانفصال.. بسمة وهبة لـ أحمد سعد وخطيبته: ننتظر هيحصل إيه في الطحال

أول تعليق من سمية الخشاب بعد إلزام أحمد سعد بـ270 ألف جنيه نفقة متعة

القصة الكاملة لـ أزمات أحمد سعد وسمية الخشاب| من "علاقة روحانية" إلى ساحة المحاكم

بعد الحصول على نفقة 270 ألف من أحمد سعد.. وصلة رقص حارة لـ سمية الخشاب

"أعمل على نفسي".. شاهد سمية الخشاب تمارس التمارين الرياضية

ترشيحاتنا

من الملزم باستضافة الأم الابن أم الابنة.. الإفتاء ترد

كورونا قتل أحلامه.. 5 قرارات قوية اتخذها أحمد البكري فى الزمالك قبل وفاته اليوم

شاهد.. أسرة بيج رامي في استقباله بمطار القاهرة "فيديو"

أشغال شاقة مؤقتة.. تعرف على عقوبة مخالفي قرار منع الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة

أزمة جديدة تعجل برحيل محمد صلاح عن ليفربول

بعد هجومها على طارق العريان.. نجوم الفن يدعمون أصالة بسبب صورة الموديل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور