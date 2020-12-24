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رياضة

مسحة جديدة لـ بيتسو موسيماني

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:25 م
موسيماني المدير الفني
موسيماني المدير الفني للأهلي
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عبدالحكيم أبو علم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني يخضع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد عودته لقيادة تدريبات الفريق والتواجد في المباريات الرسمية.


وقال مدير الكرة إن آخر مسحة أجراها موسيماني، جاءت نتيجتها إيجابية، ويخضع للعلاج وفقًا للبرنامج الطبي الخاص بوزارة الصحة.


وأوضح عبد الحفيظ، أن موسيماني على تواصل دائم مع الجهاز المعاون له، وعقد جلسة فيديو كونفرانس مع معاونيه أثناء وجود الفريق في النيجر لوضع البرنامج التدريبي وخطة اللعب.


وكانت بعثة الأهلي عادت إلى القاهرة فجر اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف.


وحقق الأهلي الفوز على سونيديب، بطل النيجر، بهدف نظيف في مباراة الذهاب بدور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا، فيما يبدأ الفريق استعداداته خلال المرحلة المقبلة لمواجهات الدوري الممتاز.
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